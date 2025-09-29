Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस फेस्टिव सीजन बिना शक्कर के लेना चाहते हैं मिठाइयों का मजा, तो ट्राई करें ये शुगर-फ्री डिशेज

    By Jagran News Edited By: Swati Sharma
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:10 AM (IST)

    कोई भी त्योहार बिना मीठा खाए पूरा नहीं होता। इसलिए हर खास मौके पर कुछ न कुछ मीठा जरूर बनता है। लेकिन डायबिटीज और मोटापे के कारण चीनी से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। लेकिन इसके लिए आपको अपने त्योहार का मजा किरकिरा करने की जरूरत नहीं है। आइए जानें इस फेस्टिव सीजन के लिए कुछ खास शुगर-फ्री डिशेज (Sugar Free Sweets)।

    prefferd source google
    Hero Image
    इस फेस्टिव सीजन बिना चीनी के भी लें मिठाइयों का स्वाद (Picture Courtesy: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चाहे कोई भी व्रत-त्योहार हो या कोई खास मौका ही क्यों न हो, बिना मीठे के वह अवसर अधूरा लगता है। इसलिए किसी भी खास अवसर पर कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाया जाता है। नवरात्र और दशहरे के साथ ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ मिठाइयां खाने का सिलसिला भी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, डायबिटीज, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के बीच चीनी कम से कम खाना ही बेहतर होता है। लेकिन अब इसके कारण आपको मिठाइयों से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। दरअसल, चीनी की जगह कुछ नेचुरल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करके भी आप टेस्टी मिठाइयां (Sugar-Free Desserts) बना सकते हैं। आइए जानें कुछ ऐसी ही शुगर-फ्री डिशेज, जो टेस्टी भी हैं और हेल्दी भी।

    (Picture Courtesy: Instagram)

    त्योहारों के लिए शुगर-फ्री डिशेज

    • खजूर-नट्स की बर्फी- बिना चीनी की बनी यह बर्फी खजूर की मिठास और काजू-बादाम जैसे ड्रायफ्रूट्स की पौष्टिकता से भरपूर होती है।
    • ओट्स-बनाना पैनकेक- मैश किया हुआ केला, ओट्स, अंडा और थोड़ा-सा शहद मिलाकर बनाया गया यह पैनकेक आपकी मीठा खाने की क्रेविंग को शांत करता है।
    • चिया सीड पुडिंग- चिया बीज को दूध या बादाम दूध में भिगोकर उसमें शहद, दालचीनी और फलों के टुकड़े डालें, और टेस्टी और फाइबर से भरपूर डेजर्ट तैयार है।
    • सेब-दालचीनी हलवा- कद्दूकस किए हुए सेब को घी में भूनकर उसमें थोड़ी सी दालचीनी पाउडर और नट्स डालें,बिना चीनी के भी जबरदस्त स्वाद मिलेगा।
    • खजूर से मीठी साबूदाना खीर- साबूदाना और दूध से बने खीर में चीनी की जगह खजूर या अंजीर का पेस्ट डालें। यह ट्रेडिशनल स्वाद को हेल्दी ट्विस्ट देता है।
    • शकरकंद का हलवा- शकरकंद को उबालकर घी और इलायची के साथ भूनें। इसका नेचुरल स्वाद किसी मिठाई से कम नहीं होता।
    • अंजीर- नट्स रोल्स- सूखे अंजीर और नट्स मिलाकर बनाए गए रोल्स एनर्जी से भरपूर और पूरी तरह शुगर फ्री होते हैं।
    • नारियल के लड्डू- खजूर के पेस्ट और नारियल से बने लड्डू फाइबर, मिनरल्स और मिठास का बेहतरीन कॉम्बीनेशन होते हैं।
    • बनाना-कोको स्मूदी बाउल- केला, कोको पाउडर, बादाम दूध और नट्स, इन सभी को मिलाकर बनाएं एक चॉकलेटी हेल्दी बनाना-कोको स्मूदी बाउल।
    • रागी चॉकलेट केक- रागी आटा, केला और कोको पाउडर से बना यह केक बच्चों के लिए खासतौर पर बढ़िया ऑप्शन है।

    इन डिजर्ट्स के जरिए आप बिना चीनी के भी त्योहार के मौके पर मीठे का भरपूर आनंद ले सकते हैं और आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं होगा।

    यह भी पढ़ें- मीठे में खाना है कुछ अलग हटके, तो इस रेसिपी से तैयार करें लौकी का हलवा; जुबां पर रह जाएगा स्वाद

    यह भी पढ़ें- मीठा पसंद है तो इन 6 Desserts को फ्रिज से ही निकालकर खाएं, तभी मिलेगा असली स्वाद