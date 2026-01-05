क्या आपने चखा है 'चावल का पिठ्ठा'? नोट करें बिना तेल-मसाले वाली इस स्वीट डिश की रेसिपी
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मकर संक्रांति और पूस मास की शुरुआत होते ही ग्रामीण इलाकों के घर-आंगन में पारंपरिक व्यंजन पूस पिठ्ठा की खुशबू फैलने लगती हैं। यह मीठा नाश्ते का एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करते हैं। इसे बनाना मुश्किल नहीं है, बल्कि सही तरीका अपनाने पर यह बेहद आसान और मजेदार हो जाता है। अगर आप भी घर पर चावल का पिठ्ठा बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए है।
सामग्री की तैयारी
चावल का पिठ्ठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सामग्री की जरूरत होगी।
- चावल - 1 कप, 2-3 घंटे पानी में भिगोए हुए।
- नारियल - आधा कप, कद्दूकस किया हुआ।
- गुड़ या चीनी - 3-4 टेबल स्पून, स्वादानुसार।
- घी - 1-2 टेबल स्पून।
- नमक - स्वादानुसार।
भिगोए हुए चावल पिठ्ठा का बेस बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। भिगोने से चावल नरम हो जाते हैं और पीसने में आसानी होती है।
चावल का पेस्ट बनाएं
सबसे पहले, भिगोए हुए चावलों को अच्छे से धो लें। अब उन्हें ब्लेंडर में डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना लें। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला न हो, हल्का गाढ़ा ही होना चाहिए। अब पिठ्ठे का बेस तैयार है।
भरावन तैयार करें
(Image Source: AI-Generated)
नारियल और गुड़ या चीनी को एक बर्तन में मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी हरी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। गुड़ और नारियल का मिश्रण एक जैसा हो जाना चाहिए ताकि हर पिठ्ठा में स्वाद बराबर पहुंचे।
पिठ्ठा बनाएं और भाप में पकाएं
पिठ्ठा बनाने के लिए स्टीमर या कढ़ाई में पानी गरम करें। अब चावल के पेस्ट से छोटे-छोटे गोले बनाएं और बीच में नारियल-गुड़ का मिश्रण भरें। आप इन्हें हाथ से चपटा भी कर सकते हैं।
स्टीमर की ट्रे पर हल्का सा घी लगाएं और पिठ्ठे रख दें। फिर इसे ढककर 10-15 मिनट तक भाप में पकाएं। ध्यान रखें कि पिठ्ठा पूरी तरह से पक जाए, लेकिन सूख न जाए।
स्वीट डिश का लें आनंद
पिठ्ठा स्टीम होने के बाद यह बनकर तैयार है और इसे ठंडा होने दें। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा घी और कद्दूकस किया नारियल छिड़क सकते हैं। यह न सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, बल्कि स्वाद भी बढ़ाएगा। आप पिठ्ठा को ज्यादा समय तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और यह 1-2 दिन तक फ्रेश रहता है।
