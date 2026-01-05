ढाबा स्टाइल अचारी पनीर बनाने के लिए आजमाएं ये खास रेसिपी, खाकर हर कोई कहेगा 'वाह'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अचारी पनीर की खासियत इसका खास मसाला होता है, जो इसे रेगुलर पनीर की सब्जी से अलग बनाता है। इसमें सौंफ, मेथी और कलौंजी की जो खुशबू आती है, वह किसी को भी दीवाना बना सकती है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं या आप संडे को कुछ स्पेशल खाना चाहते हैं, तो यह डिश एकदम परफेक्ट है।