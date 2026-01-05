ढाबा स्टाइल अचारी पनीर बनाने के लिए आजमाएं ये खास रेसिपी, खाकर हर कोई कहेगा 'वाह'
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अचारी पनीर की खासियत इसका खास मसाला होता है, जो इसे रेगुलर पनीर की सब्जी से अलग बनाता है। इसमें सौंफ, मेथी और कलौंजी की जो खुशबू आती है, वह किसी को भी दीवाना बना सकती है। अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं या आप संडे को कुछ स्पेशल खाना चाहते हैं, तो यह डिश एकदम परफेक्ट है।
अचारी पनीर बनाने के लिए सामग्री
इस डिश को बनाने के लिए हमें दो तरह की चीजों की जरूरत होगी- एक खास अचारी मसाला और दूसरी ग्रेवी की सामग्री।
अचारी मसाला बनाने के लिए:
- सौंफ: 1 छोटा चम्मच
- राई (सरसों के दाने): आधा छोटा चम्मच
- मेथी दाना: एक चौथाई छोटा चम्मच
- कलौंजी: एक चौथाई छोटा चम्मच
- जीरा: आधा चम्मच
- साबुत सूखी लाल मिर्च: 2
ग्रेवी और पनीर के लिए:
- पनीर: 250 ग्राम (टुकड़ों में कटा हुआ)
- सरसों का तेल: 2-3 बड़े चम्मच (असली स्वाद के लिए रिफाइंड की जगह सरसों का तेल ही लें)
- प्याज: 2 (बारीक कटे हुए)
- अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच
- टमाटर प्यूरी: 2 टमाटर की
- दही: आधा कप (फेंटा हुआ)
- हल्दी पाउडर: आधा छोटा चम्मच
- कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर: 1 छोटा चम्मच (रंग के लिए)
- नमक: स्वादानुसार
- ताजा हरा धनिया: गार्निश के लिए
- कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच
अचारी पनीर बनाने की विधि
- सबसे पहले एक पैन को हल्का गर्म करें और उसमें अचारी मसाले की सभी सामग्री (सौंफ, राई, मेथी, कलौंजी, जीरा, सूखी मिर्च) डालें। इन्हें धीमी आंच पर 1-2 मिनट तक भूनें जब तक कि हल्की खुशबू न आने लगे। ठंडा होने पर इसे दरदरा पीस लें। यही मसाला इस सब्जी की जान है।
- इसके बाद, एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें। इसे तब तक गर्म करें जब तक धुआं न निकलने लगे (ताकि तेल का कच्चापन निकल जाए)। अब आंच धीमी करें और इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और एक मिनट तक पकाएं।
- अब कड़ाही में टमाटर की प्यूरी डालें। साथ ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। इसे तब तक पकाएं जब तक कि मसाले से तेल अलग न होने लगे। अब इसमें वह 'अचारी मसाला' डालें जो आपने स्टेप 1 में तैयार किया था।
- फिर गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर दें और फेंटा हुआ दही डालें। दही डालते समय चमचे से लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पकने दें।
- अब ग्रेवी में पनीर के टुकड़े डालें। अगर ग्रेवी गाढ़ी लगे, तो आधा कप गर्म पानी मिला लें। ऊपर से कसूरी मेथी को हाथों से रगड़ कर डालें। ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकाएं ताकि पनीर मसालों को सोख ले।
- आखिर में गैस बंद करें और ऊपर से ताजा हरा धनिया डालें। आपका गरमा-गरम ढाबा स्टाइल अचारी पनीर तैयार है। इसे बटर नान, लच्छा पराठा या जीरा राइस के साथ परोसें।
