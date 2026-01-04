काजू-किशमिश की स्टफिंग वाले शाही पनीर कोफ्ते, हर निवाले में मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, सभी कहेंगे वाह

(AI Generated Image)

कोफ्ते तैयार करना- सबसे पहले पनीर को मैश कर लें और उसमें उबले आलू, कॉर्नफ्लोर, नमक, हरी मिर्च और अदरक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिक्सचर की छोटी-छोटी बॉल्स बनाएं और अंदर काजू-किशमिश की स्टफिंग भर दें। इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें और अलग रख दें।

ग्रेवी बनाना- कड़ाही में तेल गर्म करें और प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर चलाएं। फिर टमाटर की प्यूरी और मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न हो जाए। अब काजू का पेस्ट डालें और थोड़ी देर पकाकर पानी मिलाएं। ग्रेवी को गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकाएं।अब इसमें क्रीम या मलाई डालें जिससे इसका स्वाद और रिच हो जाए। लास्ट में गर्म ग्रेवी में तले हुए कोफ्ते डालें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं।