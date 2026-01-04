Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    काजू-किशमिश की स्टफिंग वाले शाही पनीर कोफ्ते, हर निवाले में मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, सभी कहेंगे वाह

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:33 PM (IST)

    रात का डिनर अगर स्वादिष्ट और रॉयल बनाना हो, तो पनीर कोफ्ता एक परफेक्ट ऑप्शन है। मुलायम पनीर और उबले आलू से बने कोफ्ते, जिनमें काजू-किशमिश की भरावन भरी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कैसे बनाएं पनीर कोफ्ता? (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रात का डिनर अगर खास बनाना हो, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्वाद के साथ-साथ पेट और दिल दोनों को सुकून दे। पनीर कोफ्ते उन्हीं खास डिशेज में से एक है, जिसे खाने का आनन्द हर किसी को आता है। नरम और मुलायम पनीर से बने कोफ्ते जब गाढ़ी और रिच ग्रेवी में डूबकर परोसे जाते हैं, तो उनकी खुशबू और स्वाद पूरे माहौल को और भी लाजवाब बना देते हैं।

    यही वजह है कि पनीर कोफ्ते को अक्सर पार्टी, फेस्टिवल या फैमिली डिनर के लिए चुना जाता है। अगर आप भी रात को डिनर में कुछ रॉयल और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इसे जरूर ट्राई करें।

    पनीर कोफ्ता बनाने की सामग्री

    • पनीर- 200 ग्राम
    • उबले आलू- 2
    • कॉर्नफ्लोर- 2 टेबलस्पून
    • नमक- स्वादानुसार
    • हरी मिर्च और अदरक- बारीक कटी हुई
    • काजू और किशमिश- भरावन के लिए
    • तेल- तलने के लिए

    ग्रेवी के लिए-

    • प्याज- 2 (बारीक कटी)
    • टमाटर- 3 (प्यूरी)
    • काजू- 10-12 (भीगे हुए)
    • अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 टेबलस्पून
    • लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला- स्वादानुसार
    • मलाई/क्रीम- 3 टेबलस्पून
    • तेल या घी- 2 टेबलस्पून
    Paneer kofta (1)
     
    (AI Generated Image)

    बनाने की विधि

    • कोफ्ते तैयार करना- सबसे पहले पनीर को मैश कर लें और उसमें उबले आलू, कॉर्नफ्लोर, नमक, हरी मिर्च और अदरक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिक्सचर की छोटी-छोटी बॉल्स बनाएं और अंदर काजू-किशमिश की स्टफिंग भर दें। इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक डीप फ्राई कर लें और अलग रख दें।
    • ग्रेवी बनाना- कड़ाही में तेल गर्म करें और प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें। इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर चलाएं। फिर टमाटर की प्यूरी और मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग न हो जाए। अब काजू का पेस्ट डालें और थोड़ी देर पकाकर पानी मिलाएं। ग्रेवी को गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकाएं।अब इसमें क्रीम या मलाई डालें जिससे इसका स्वाद और रिच हो जाए। लास्ट में गर्म ग्रेवी में तले हुए कोफ्ते डालें और ऊपर से हरा धनिया डालकर सजाएं।
    • सर्व करने का तरीका- पनीर कोफ्ते को आप रोटी, बटर नान, तंदूरी रोटी या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी इतनी लाजवाब होती है कि यह हर किसी को पसंद आती है।

    रात के डिनर को स्पेशल बनाने के लिए पनीर कोफ्ता एक बेस्ट डिश है। अगली बार जब आप फैमिली या मेहमानों के साथ डिनर पर कुछ नया बनाने का सोचें, तो यह रेसिपी जरूर ट्राई करें और सबका दिल जीत लें।