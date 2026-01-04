Language
    डिनर में ऐसे बनाएं शाही मलाई कोफ्ता, उंगलियां चाटते रह जाएंगे मेहमान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:26 PM (IST)

    क्या आपके घर भी मेहमान आने वाले हैं और आप वही 'मटर पनीर' या 'शाही पनीर' बनाकर बोर हो चुके हैं? अगर हां, तो आज हम आपको एक ऐसी डिश के बारे में बताने जा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मलाई कोफ्ता बनाने का ये तरीका है सबसे बेस्ट (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मलाई कोफ्ता का असली जादू उसके कोफ्तों में होता है। सोचिए, पनीर और उबले आलू का वह मिश्रण, जिसके अंदर काजू और किशमिश का 'शाही सरप्राइज' छिपा हो। जब आप इसे बनाते हैं, तो ध्यान रखें कि कोफ्ते बाहर से सुनहरे और करारे हों, लेकिन अंदर से इतने मुलायम कि मुंह में रखते ही मक्खन की तरह पिघल जाएं। कोफ्तों को मैदे में हल्का लपेट कर तलना ही वह सीक्रेट है, जो इसे टूटने नहीं देता।

    कोफ्ते तो हीरो हैं ही, लेकिन इस डिश की 'जान' इसकी ग्रेवी है। प्याज, टमाटर, अदरक और ढेर सारे काजू का पेस्ट जब मख्खन में भुनता है, तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। शाही मलाई कोफ्ता की ग्रेवी तीखी नहीं, बल्कि मखमली और क्रीमी होती है। इसमें पड़ने वाली ताजी मलाई, कसूरी मेथी और इलायची पाउडर इसे एक रिच और रॉयल टेस्ट देते हैं। आइए, बिना देर किए जान लीजिए इसकी आसान रेसिपी। 

    malai kofta recipe

    (Image Source: AI-Generated) 

    मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सामग्री

    • पनीर: 1 कप (कद्दूकस किया हुआ)
    • उबले आलू: 2 (मैश किए हुए)
    • मैदा या कॉर्नफ्लोर: 2-3 बड़े चम्मच (बाइंडिंग के लिए)
    • हरी मिर्च: 1 बारीक कटी हुई
    • काजू और किशमिश: थोड़े से (कोफ्ते के बीच में भरने के लिए )
    • मसाले: नमक (स्वादानुसार), थोड़ा सा गरम मसाला
    • तेल: तलने के लिए
    • प्याज: 2 (मोटे कटे हुए)
    • टमाटर: 3 (मोटे कटे हुए)
    • काजू: 8-10 (ग्रेवी को गाढ़ा और शाही बनाने के लिए)
    • अदरक-लहसुन पेस्ट: 1 बड़ा चम्मच
    • खड़े मसाले: 1 तेजपत्ता, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा।
    • सूखे मसाले: कश्मीरी लाल मिर्च (रंग के लिए), हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला
    • ताजी मलाई: आधा कप
    • मक्खन: 2 बड़े चम्मच
    • कसूरी मेथी: 1 छोटा चम्मच (हाथों से रगड़ी हुई)

    मलाई कोफ्ता बनाने की विधि

    • एक बड़े बर्तन में कद्दूकस किया हुआ पनीर और उबले आलू लें।
    • इसमें हरी मिर्च, नमक, गरम मसाला और मैदा मिलाएं। इसे आटे की तरह गूंथ लें (ध्यान रहे, मिश्रण ज्यादा गीला न हो)।
    • अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं।
    • हर बॉल के बीच में एक काजू और किशमिश का टुकड़ा रखें और उसे गोल या अंडाकार शेप दे दें।
    • कड़ाही में तेल गरम करें। तेल मध्यम गरम होना चाहिए (बहुत धुआं नहीं निकलना चाहिए)।
    • कोफ्तों को तेल में डालें। ध्यान रहे, कोफ्ता डालने के तुरंत बाद करछी न चलाएं, वरना वे टूट सकते हैं।
    • जब वे थोड़े सख्त हो जाएं, तो धीरे-धीरे पलटें और सुनहरा होने तक तल लें। अब इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें।
    • एक पैन में थोड़ा पानी लें। इसमें कटे हुए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू डालकर 8-10 मिनट तक उबालें जब तक कि टमाटर गल न जाएं।
    • इसे ठंडा करें और मिक्सी में पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। एकदम होटल जैसी स्मूथ ग्रेवी के लिए इस पेस्ट को एक छलनी से छान लें।
    • कड़ाही में मक्खन गरम करें। इसमें तेजपत्ता, इलायची और दालचीनी डालें।
    • अब तैयार किया हुआ पेस्ट डालें और 4-5 मिनट तक भूनें।
    • इसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालें।
    • जब ग्रेवी से तेल अलग होने लगे, तो इसमें ताजी मलाई और कसूरी मेथी डालें।
    • ग्रेवी गाढ़ी लगे तो थोड़ा पानी या दूध मिलाएं। एक उबाल आने दें और गैस बंद कर दें।
    • कोफ्तों को ग्रेवी में डालकर उबालें नहीं, वरना वे हलवा बन जाएंगे।
    • एक सर्विंग डिश में पहले तले हुए कोफ्ते रखें। ऊपर से गरमा-गरम ग्रेवी डालें।
    • हरे धनिये और थोड़ी-सी क्रीम से सजाकर गरम-गरम नान के साथ परोसें।

    malai kofta

    (Image Source: AI-Generated) 

    तारीफों के लिए हो जाइए तैयार

    अक्सर लोग एक गलती कर देते हैं- कोफ्तों को ग्रेवी में डालकर उबाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। चूंकि ये कोफ्ते बहुत नाजुक होते हैं, वे ग्रेवी में घुल सकते हैं। सही तरीका है- डिनर टेबल पर जाने से ठीक पहले, एक सुंदर डिश में कोफ्ते सजाएं और उनके ऊपर से गरमा-गरम मखमली ग्रेवी डालें। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और हरा धनिया डालें। देखने में यह किसी 5-स्टार होटल की डिश से कम नहीं लगेगा।

    इस वीकेंड, बाहर से खाना आर्डर करने के बजाय अपनी रसोई में खुद शेफ बन जाइए। इसे बटर नान या जीरा राइस के साथ परोसें। यकीन मानिए, मेहमान न सिर्फ प्लेट साफ कर देंगे, बल्कि जाते-जाते आपसे इसकी रेसिपी भी मांग कर ले जाएंगे।

