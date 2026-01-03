सादे चावल खाकर हो गए हैं बोर, तो एक बार ट्राई करें टेस्टी लेमन राइस; मिनटों में हो जाएंगे तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, आपके सामने खाने की थाली है, लेकिन वही पुराने सफेद चावल देखकर आपकी भूख मर गई है या फिर फ्रिज का दरवाजा खोलते ही रात के बचे हुए ठंडे चावल आपको चिढ़ा रहे हैं। ऐसे में, हर किसी के मन में सवाल उठता है कि क्या करें... उन्हें फेंक दें या बेमन से खा लें?

बता दें, कुछ खास ट्रिक्स से आप उन बोरिंग चावलों को 'सुपर टेस्टी' बना सकते हैं। आज हम आपकी रसोई में साउथ इंडिया का वो जादू लेकर आए हैं, जो फीके चावलों में जान डाल देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेमन राइस की। नींबू की खटास, हरी मिर्च का तीखापन और मूंगफली का कुरकुरा स्वाद- यह डिश इतनी लाजवाब है कि पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं।