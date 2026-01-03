सादे चावल खाकर हो गए हैं बोर, तो एक बार ट्राई करें टेस्टी लेमन राइस; मिनटों में हो जाएंगे तैयार
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, आपके सामने खाने की थाली है, लेकिन वही पुराने सफेद चावल देखकर आपकी भूख मर गई है या फिर फ्रिज का दरवाजा खोलते ही रात के बचे हुए ठंडे चावल आपको चिढ़ा रहे हैं। ऐसे में, हर किसी के मन में सवाल उठता है कि क्या करें... उन्हें फेंक दें या बेमन से खा लें?
बता दें, कुछ खास ट्रिक्स से आप उन बोरिंग चावलों को 'सुपर टेस्टी' बना सकते हैं। आज हम आपकी रसोई में साउथ इंडिया का वो जादू लेकर आए हैं, जो फीके चावलों में जान डाल देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेमन राइस की। नींबू की खटास, हरी मिर्च का तीखापन और मूंगफली का कुरकुरा स्वाद- यह डिश इतनी लाजवाब है कि पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं।
(Image Source: AI-Generated)
लेमन राइस बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए होगा?
- उबले हुए चावल: 2 कटोरी (बचे हुए चावल हों तो सबसे बढ़िया)
- नींबू का रस: 2 बड़े चम्मच
- मूंगफली के दाने: एक मुट्ठी (भुने हुए)
- तड़का: राई (सरसों के दाने), कढ़ी पत्ता, और हरी मिर्च
- हल्दी: आधा छोटा चम्मच (सुंदर पीले रंग के लिए)
- नमक: स्वादानुसार
- तेल या घी: 2 चम्मच
लेमन राइस बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गरम करें। इसमें राई डालें, जब राई चटकने लगे तो कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल दें।
- अब इसमें मूंगफली डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रहे, मूंगफली का कुरकुरापन इस डिश की जान है।
- गैस की आंच धीमी करें और हल्दी डालें। ध्यान रहे, हल्दी जलनी नहीं चाहिए, बस हल्का सा रंग छोड़ना चाहिए।
- अब इसमें उबले हुए चावल और नमक डालें। इसे बहुत हल्के हाथों से मिलाएं ताकि चावल के दाने टूटे नहीं।
- बस फिर गैस बंद कर दें। अंत में ऊपर से नींबू का रस डालें और अच्छे से मिला लें। गैस बंद करके नींबू डालने से उसका स्वाद कड़वा नहीं होता।
- अगर आप इसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो तड़के में थोड़े से काजू भी डाल सकते हैं। इसे पापड़ या दही के साथ परोसें, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
