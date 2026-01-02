Language
    सिर्फ भूनकर नहीं, इस सर्दी मक्के से बनाएं ये 5 नई डिशेज, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे!

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:39 PM (IST)

    जनवरी के ठंडी शाम में गरमागरम मक्के की डिशेज का अलग ही मजा है। मक्का न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरप ...और पढ़ें

    सर्दियों में मक्के का स्वाद और सेहत का खजाना इन 8 डिशेज के साथ लें (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कड़ाके की ठंड और कोहरे भरी शाम में अगर कुछ गरमा-गर्म खाने को मिल जाए, तो मजा दोगुना हो जाता है। ऐसे मौसम में अंगीठी पर सिका हुआ भुट्टा (Corn) सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। नींबू और मसाले के साथ भुना हुआ भुट्टा हो या फिर स्टीम्ड स्वीट कॉर्न, यह सर्दियों का 'परफेक्ट स्नैक' है।

    स्वाद के साथ-साथ यह सेहत का खजाना भी है। मक्का फाइबर, आयरन, विटामिन बी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो सर्दियों में आपकी इम्युनिटी को बूस्ट करता है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। अगर आप सिर्फ भुट्टा खाकर बोर हो गए हैं, तो इससे कई इंट्रेस्टिंग और टेस्टी डिशेज बना सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप इस विंटर सीजन में मक्के का स्वाद अलग-अलग और मजेदार तरीकों से ले सकते हैं।

    भुना हुआ भुट्टा

    सबसे क्लासिक और फेमस तरीका। नमक, नींबू और मसालों से सजा भुट्टा सर्दियों में खाने का असली मजा देता है।

    मक्का चाट

    उबले मक्के के दानों में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, चाट मसाला और नींबू मिलाकर टेस्टी और हेल्दी चाट तैयार होती है।

    स्वीट कॉर्न सूप

    गर्मागरम स्वीट कॉर्न सूप जनवरी की ठंडी शामों में शरीर को गर्म रखने और सर्दी-जुकाम से बचाने में मदद करता है।

    मक्के की टिक्की

    उबले मक्के, आलू और मसालों से बनी क्रिस्पी टिक्की बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आती है।

    मक्के का चीला

    बेसन या मक्के के आटे में मक्के के दाने, हरी सब्जियां और मसाले मिलाकर झटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता।

    मक्का पुलाव

    पके चावल में उबले मक्के, हरी मटर, मसाले और घी मिलाकर बना यह पुलाव स्वाद के साथ सेहत भी देता है।

    मक्के का उपमा

    थोड़ी सूजी, स्वीट कॉर्न के और कुछ सब्जियों का इस्तेमाल  करके आप विंटर स्पेशल उपमा बना सकते हैं।

    मक्के के पकौड़े

    सर्दी हो और पकौड़े न हों, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मक्के के दाने, बेसन और मसालों से बने पकौड़े सर्दियों में चाय के साथ परफेक्ट स्नैक होते हैं।

    इन सभी ऑप्शन्स के साथ आप मक्के का आनंद पूरे विंटर सीजन में अलग-अलग तरीकों से ले सकते हैं,स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखते हुए।