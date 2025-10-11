Language
    स्पाइसी खाने का शौक है, तो जरूर ट्राई करें चिली गार्लिक से बने 5 स्नैक्स; जुबां पर रह जाएगा स्वाद

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें खाना फीका-फीका पसंद नहीं आता और हर बाइट में एक तीखा और चटपटा स्वाद चाहिए, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। जब बात आती है स्पाइसी और फ्लेवरफुल स्नैक्स की, तो चिली गार्लिक का कॉम्बिनेशन सबसे ऊपर आता है। लहसुन की तीखी खुशबू और मिर्च का करारापन मिलकर एक ऐसा जादू करते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

    चिली गार्लिक के 5 चटपटे स्नैक्स: स्वाद ऐसा कि भूल नहीं पाएंगे आप (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें खाना तब तक अधूरा लगता है, जब तक उसमें तीखापन न हो? क्या लहसुन का तीखा फ्लेवर आपके मुंह में पानी ले आता है? अगर हां, तो इस आर्टिकल में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे स्नैक्स, जिनमें मिर्च और लहसुन का ऐसा तड़का है कि आपका दिल खुश हो जाएगा और जुबां पर स्वाद हमेशा के लिए ठहर जाएगा। खास बात है कि इन्हें बनाना बच्चों का खेल है और ये मिनटों में तैयार हो जाते हैं।

    क्रिस्पी चिली-गार्लिक पोटैटो बाइट्स

    ये छोटे-छोटे आलू के टुकड़े बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से नरम होते हैं।

    कैसे बनाएं: उबले आलू को चौकोर टुकड़ों में काट लें। एक पैन में तेल गरम करें, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और लाल मिर्च डालें। अब आलू के टुकड़े डालकर सुनहरा होने तक तलें। ऊपर से नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालकर मिला लें। बस, तैयार है आपकी गरमागरम स्नैक।

    चिली-गार्लिक पनीर पॉपकॉर्न

    पनीर लवर्स के लिए यह एक मजेदार ट्विस्ट है।

    कैसे बनाएं: पनीर को छोटे-छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें। एक बाउल में कॉर्नफ्लोर, मैदा, नमक और थोड़ा पानी मिलाकर घोल बनाएं। पनीर के टुकड़ों को इसमें डुबोकर गरम तेल में सुनहरा होने तक तलें। अब एक अलग पैन में थोड़ा तेल गरम करें, उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस डालकर कुछ सेकंड पकाएं। तले हुए पनीर डालकर अच्छी तरह मिला लें ताकि सॉस की कोटिंग हो जाए।

    स्पाइसी चिली-गार्लिक नूडल्स

    यह नूडल्स का एक इंस्टेंट और स्पाइसी रूप है।

    कैसे बनाएं: नूडल्स को उबालकर छान लें। एक पैन में तेल गरम करें, उसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन, कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज डालें। जब ये हल्के सुनहरे हो जाएं तो उबले हुए नूडल्स डालें। अब इसमें थोड़ा सा सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डालकर अच्छी तरह मिला लें। आप चाहें तो ऊपर से स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं।

    चिली-गार्लिक ब्रेड स्टिक्स

    चाय के साथ या सूप के साथ खाने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

    कैसे बनाएं: ब्रेड के किनारों को हटाकर उसे लंबी-लंबी स्टिक्स में काट लें। एक बाउल में पिघला हुआ मक्खन, बारीक कटा हुआ लहसुन, चिली फ्लेक्स, ऑरेगैनो और नमक मिलाएं। ब्रेड स्टिक्स को इस मक्खन के मिक्सचर में डुबोएं और एक बेकिंग ट्रे पर रखकर 180°C पर 10-12 मिनट तक बेक करें, जब तक कि वे क्रिस्पी न हो जाएं।

    चिली-गार्लिक रोस्टेड पीनट्स

    यह एक ऐसा स्नैक है जिसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं।

    कैसे बनाएं: एक पैन में थोड़ा तेल गरम करें, उसमें मूंगफली डालें और धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक भूनें। अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। बस, आपकी चटपटी रोस्टेड मूंगफली तैयार है।

