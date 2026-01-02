स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पालक पनीर भुर्जी, नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर हम रेस्टोरेंट में 'पालक पनीर' की ग्रेवी वाली सब्जी खाते हैं, लेकिन भुर्जी का अपना ही एक अलग मजा है। यह न सिर्फ जल्दी बनती है बल्कि टिफिन के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। पालक का आयरन और पनीर का प्रोटीन मिलकर इसे एक 'पावर-पैक' मील बनाते हैं।