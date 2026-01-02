Language
    स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पालक पनीर भुर्जी, नोट करें रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    अक्सर हमारे सामने सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि खाने में 'स्वाद' चुनें या 'सेहत'। हम सोचते हैं कि जो चीज हेल्दी होगी, वो बोरिंग होगी, लेकिन अगर आप एक ...और पढ़ें

    Hero Image

    लंच या डिनर में बनाएं पोषण से भरपूर पालक पनीर भुर्जी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आमतौर पर हम रेस्टोरेंट में 'पालक पनीर' की ग्रेवी वाली सब्जी खाते हैं, लेकिन भुर्जी का अपना ही एक अलग मजा है। यह न सिर्फ जल्दी बनती है बल्कि टिफिन के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। पालक का आयरन और पनीर का प्रोटीन मिलकर इसे एक 'पावर-पैक' मील बनाते हैं।

    (Image Source: AI-Generated)

    पालक पनीर भुर्जी बनाने के लिए सामग्री

    • पालक: 250 ग्राम (धोकर, बारीक कटा हुआ या हल्का उबाला हुआ)
    • पनीर: 200 ग्राम (हाथों से क्रम्बल किया हुआ/ चूरा किया हुआ)
    • प्याज़: 1 बड़ा (बारीक कटा हुआ)
    • टमाटर: 2 मध्यम (बारीक कटे हुए)
    • अदरक-लहसुन पेस्ट: 1 चम्मच
    • हरी मिर्च: 2 (स्वादानुसार)
    • मसाले: जीरा (1/2 चम्मच), हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक।
    • तेल या बटर: 2 बड़े चम्मच

    पालक पनीर भुर्जी बनाने की विधि

    • सबसे पहले एक कड़ाही में तेल या बटर गर्म करें। इसमें जीरा डालें। जैसे ही जीरा चटकने लगे, बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल दें। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
    • अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और एक मिनट तक पकाएं ताकि कच्चापन निकल जाए। इसके बाद कटे हुए टमाटर और थोड़ा नमक डालें। टमाटर को तब तक पकाएं जब तक वो पूरी तरह नरम न हो जाएं।
    • अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। मसाले भूनने के बाद, इसमें कटी हुई पालक डालें। पालक अपना पानी छोड़ेगी, इसे मध्यम आंच पर 3-4 मिनट तक पकने दें जब तक पानी सूख न जाए।
    • अब समय है स्टार इंग्रीडिएंट का। कड़ाही में क्रम्बल किया हुआ पनीर डालें। इसे पालक के मसालों के साथ हल्के हाथों से मिलाएं। ध्यान रहे, इसे बहुत ज्यादा नहीं घोटना है, ताकि पनीर का टेक्सचर बना रहे।
    • आखिर में ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला छिड़कें। अगर आप चाहें तो इसमें 'कसूरी मेथी' भी डाल सकते हैं, इससे खुशबू बहुत शानदार आती है। 2 मिनट ढककर पकाएं और गैस बंद कर दें।
    • आपकी गरमा-गरम पालक पनीर भुर्जी तैयार है। इसे आप सादी रोटी, पराठे या फिर बटर लगे हुए टोस्ट के साथ सर्व कर सकते हैं।

