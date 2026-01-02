Language
    महंगे शैम्पू या सीरम नहीं, Rosemary के इस्तेमाल से होगा बालों का झड़ना कम; नोट करें 5 असरदार तरीके

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:57 AM (IST)

    Hero Image

    हेयर फॉल की समस्या में कैसे करें रोजमेरी का इस्तेमाल? (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी सुबह उठकर अपने तकिए पर टूटे हुए बाल देखकर घबरा जाते हैं या फिर शॉवर लेते समय बालों के गुच्छे हाथ में आने पर रोने का मन करता है? सच कहिए, तो यह डर हम सबने महसूस किया है। हम अपनी गाढ़ी कमाई बाजार के महंगे 'Hair Fall Control' शैम्पू और हजारों रुपये के फैन्सी सीरम पर लुटा देते हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है? वही ढाक के तीन पात।

    हालांकि, अगर हम आपसे कहें कि बालों का असली 'डॉक्टर' किसी महंगी दुकान में नहीं, बल्कि कुदरत की गोद में छिपा है? जी हां, एक ऐसी साधारण सी जड़ी-बूटी, जो बड़े-बड़े ब्रांड्स की छुट्टी कर सकती है। इसका नाम है- रोजमेरी। यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि गिरते बालों के लिए 'संजीवनी बूटी' है।

    rosemary for hairfall

    (Image Source: Freepik) 

    रोजमेरी वॉटर

    एक पैन में दो कप पानी लें और उसमें ताजी या सूखी रोजमेरी की पत्तियां डालें। इसे 15-20 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। जब पानी का रंग गहरा हो जाए, तो इसे ठंडा करके छान लें और एक स्प्रे बोतल में भर लें। इसे रोज रात को अपनी बालों की जड़ों में स्प्रे करें। इसे धोने की जरूरत नहीं है।

    तेल की मालिश

    रोजमेरी एसेंशियल ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसे कभी भी सीधा त्वचा पर न लगाएं। इसका इस्तेमाल करने के लिए अपने रेगुलर नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून के तेल में 4-5 बूंदें रोजमेरी ऑयल की मिलाएं। इससे हफ्ते में दो बार सिर की मालिश करें। यह जड़ों को मजबूती देता है।

    शैम्पू में मिलाएं

    अगर आपके पास अलग से तेल लगाने या स्प्रे बनाने का समय नहीं है, तो यह तरीका सबसे बेस्ट है। जब भी आप बाल धोएं, अपनी हथेली पर शैम्पू लें और उसमें 2-3 बूंदें रोजमेरी ऑयल की मिला लें। फिर सामान्य तरह से बाल धो लें। इससे आपके बालों को पोषण भी मिलेगा और सफाई भी हो जाएगी।

    रोजमेरी हेयर रिंस

    बालों में चमक लाने के लिए यह तरीका कारगर है। इसके लिए, रोजमेरी की पत्तियों को पानी में उबालकर 'चाय' जैसा पानी तैयार करें। बाल धोने के बाद, आखिर में सादे पानी की जगह इस रोजमेरी के पानी से सिर धोएं। इसके बाद सादा पानी न डालें। यह नेचुरल कंडीशनर का काम करता है।

    एलोवेरा और रोजमेरी मास्क

    अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं, तो यह मास्क उन्हें सिल्की बना देगा। 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें और उसमें थोड़ा-सा रोजमेरी ऑयल मिलाएं। इसे बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें।

    याद रखें, कुदरती नुस्खे जादू नहीं होते, उन्हें असर दिखाने में समय लगता है। इन तरीकों को कम से कम 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करें। रोजमेरी न सिर्फ आपकी जेब पर भारी पड़ने वाले खर्च को बचाएगी, बल्कि आपको वो घने और मजबूत बाल देगी जिसका सपना आप हमेशा से देखते आए हैं।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।