Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्याज का रस या रोजमेरी ऑयल... बालों की ग्रोथ के लिए किसका इस्तेमाल है सबसे असरदार?

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:41 PM (IST)

    बालों का झड़ना और धीमी ग्रोथ आज एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में, लोग प्राकृतिक उपायों की ओर रुख कर रहे हैं। इस रेस में, प्याज का रस और रोजमेरी ऑयल का भी जिक्र किया जाता है। बता दें, दोनों ही बालों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी एक को चुनना पड़े, तो कुछ खास बातों को समझना बेहद जरूरी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्याज का रस vs रोजमेरी ऑयल: किसके इस्तेमाल से मिलेगा हेयर ग्रोथ में फायदा? (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या रोज कंघी में बालों का गुच्छा देखकर आपका दिल बैठ जाता है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। दरअसल, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और स्ट्रेस ने हमारे बालों की चमक छीन ली है, लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि जब बात तेज ग्रोथ और मजबूत बालों की आती है, तो प्रकृति ने हमें दो शानदार 'हीरो' दिए हैं- प्याज का रस और रोजमेरी का तेल (Onion Juice vs Rosemary Oil)। एक की पहचान है तीखापन और दूसरा अपनी खुशबू के लिए पॉपुलर है। सवाल यह है- इन दो दमदार खिलाड़ियों में से, आपके बालों के लिए असली 'सुपरस्टार' कौन है? आइए, विस्तार से समझते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hair Growth

    प्याज का रस

    प्याज के रस को बालों के लिए वरदान माना जाता है, खासकर जब बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों। इसका सबसे बड़ा फायदा इसमें मौजूद 'सल्फर' है। सल्फर बालों के प्रोटीन, 'केराटिन', का एक अहम हिस्सा है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और टूटने से रोकता है। स्टडीज में यह भी सामने आया है कि प्याज का रस, गंजेपन की एक खास समस्या, जिसे एलोपेसिया एरीटा कहते हैं, के इलाज में बहुत प्रभावी है। यह स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे नए बाल तेजी से उगते हैं।

    रोजमेरी ऑयल

    रोजमेरी के तेल को अक्सर नेचुरल मिनोक्सिडिल (Natural Minoxidil) कहा जाता है, जो बालों के विकास की एक पॉपुलर मेडिसिन है। यह तेल सीधे आपके स्कैल्प की ब्लड वेसल्स को एक्टिव करता है। इससे जड़ों तक ज्यादा पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और ग्रोथ तेज होती है। रोजमेरी तेल स्कैल्प की खुजली और जलन को भी शांत करता है, जो इसे लंबे समय तक नियमित इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी खुशबू भी अच्छी होती है, जो इसे इस्तेमाल में आसान बनाती है।

    कौन-सा ऑप्शन है ज्यादा बेस्ट?

    असल में, दोनों ही शानदार हैं, लेकिन आपकी जरूरत अलग हो सकती है:

    • अगर आपका मुख्य लक्ष्य बाल झड़ने को तुरंत रोकना और जड़ों को मजबूत करना है, तो प्याज का रस ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है क्योंकि यह सल्फर से भरपूर है।
    • अगर आपका मुख्य लक्ष्य बालों की ग्रोथ को तेज करना, गंजेपन को दूर करना और स्कैल्प को शांत रखना है, तो रोजमेरी तेल आपके लिए बेहतर है। इसे रोजाना या बार-बार इस्तेमाल करना भी आसान है।

    आप चाहें, तो दोनों के फायदों को एक साथ ले सकते हैं। आप प्याज के तेल या रस का इस्तेमाल कुछ घंटों के लिए कर सकते हैं और रोजमेरी ऑयल को रात भर लगाकर रख सकते हैं। सही नतीजों के लिए, जरूरी है कि आप सब्र रखें और किसी भी उपाय को कम से कम 3 से 6 महीने तक नियमित रूप से इस्तेमाल करें।

    यह भी पढ़ें- क्या 20 दिनों में होगा 'गंजेपन' का परमानेंट इलाज? वैज्ञानिकों का दावा- यह सीरम उगाएगा नए बाल!

    यह भी पढ़ें- क्या होता है Leave-In Conditioner? फ्रिजी बालों को मैनेज करने के लिए ऐसे करें घर पर तैयार

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।