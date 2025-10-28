प्याज का रस या रोजमेरी ऑयल... बालों की ग्रोथ के लिए किसका इस्तेमाल है सबसे असरदार?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या रोज कंघी में बालों का गुच्छा देखकर आपका दिल बैठ जाता है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। दरअसल, आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और स्ट्रेस ने हमारे बालों की चमक छीन ली है, लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि जब बात तेज ग्रोथ और मजबूत बालों की आती है, तो प्रकृति ने हमें दो शानदार 'हीरो' दिए हैं- प्याज का रस और रोजमेरी का तेल (Onion Juice vs Rosemary Oil)। एक की पहचान है तीखापन और दूसरा अपनी खुशबू के लिए पॉपुलर है। सवाल यह है- इन दो दमदार खिलाड़ियों में से, आपके बालों के लिए असली 'सुपरस्टार' कौन है? आइए, विस्तार से समझते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्याज का रस प्याज के रस को बालों के लिए वरदान माना जाता है, खासकर जब बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हों। इसका सबसे बड़ा फायदा इसमें मौजूद 'सल्फर' है। सल्फर बालों के प्रोटीन, 'केराटिन', का एक अहम हिस्सा है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और टूटने से रोकता है। स्टडीज में यह भी सामने आया है कि प्याज का रस, गंजेपन की एक खास समस्या, जिसे एलोपेसिया एरीटा कहते हैं, के इलाज में बहुत प्रभावी है। यह स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे नए बाल तेजी से उगते हैं।

रोजमेरी ऑयल रोजमेरी के तेल को अक्सर नेचुरल मिनोक्सिडिल (Natural Minoxidil) कहा जाता है, जो बालों के विकास की एक पॉपुलर मेडिसिन है। यह तेल सीधे आपके स्कैल्प की ब्लड वेसल्स को एक्टिव करता है। इससे जड़ों तक ज्यादा पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हेयर फॉलिकल्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और ग्रोथ तेज होती है। रोजमेरी तेल स्कैल्प की खुजली और जलन को भी शांत करता है, जो इसे लंबे समय तक नियमित इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी खुशबू भी अच्छी होती है, जो इसे इस्तेमाल में आसान बनाती है।