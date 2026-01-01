Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिर्फ खाना नहीं, एक 'इमोशन' है लिट्टी-चोखा, घर पर इस आसान रेसिपी से बनाएं यूपी-बिहार की ये खास डिश

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:11 PM (IST)

    लिट्टी-चोखा बिहार और उत्तर प्रदेश की मशहूर डिश है। खस्ता लिट्टी और चोखा का स्मोकी फ्लेवर अब दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। सत्तू का भरावन बनाने से ले ...और पढ़ें

    Hero Image

    घर पर चाहिए एकदम देसी लिट्टी-चोखा का स्वाद? (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार और उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर और पारंपरिक व्यंजन 'लिट्टी-चोखा' वहां के लोगों के लिए केवल एक खाना नहीं, बल्कि एक इमोशन है।

    स्वास्थ्य के लिहाज से पौष्टिक और स्वाद में लाजवाब यह व्यंजन अब पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। सत्तू और बैंगन-आलू का मेल इसे बेमिसाल बनाता है। आइए जानें घर पर लिट्टी-चोखा बनाने की एकदम आसान रेसिपी।

    लिट्टी के लिए सत्तू की भरावन 

    लिट्टी का असली स्वाद उसके अंदर भरे जाने वाले मसालेदार सत्तू में होता है।

    सामग्री-

    • सत्तू (भुने हुए चने का आटा)- 2 कप
    • बारीक कटा प्याज- 1 मध्यम
    • अदरक और लहसुन (कद्दूकस किया हुआ)- 2 चम्मच
    • हरी मिर्च- 3-4 (बारीक कटी हुई)
    • हरा धनिया- आधा कप (कटा हुआ)
    • अचार का मसाला (विशेष रूप से लाल मिर्च का भरवा अचार)- 1 बड़ा चम्मच
    • नींबू का रस- 1 बड़ा चम्मच
    • कलौंजी और अजवाइन- आधा छोटा चम्मच
    • सरसों का तेल- 2 बड़े चम्मच
    • नमक- स्वादानुसार

    बनाने की विधि-

    एक बड़े कटोरे में सत्तू लें और उसमें ऊपर दी गई सभी सामग्रियां मिला दें। सरसों का तेल और अचार का मसाला इसके स्वाद को दोगुना कर देते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Litti Chokha

    (Picture Courtesy: Freepik)

    लिट्टी के लिए आटा गूंथना

    लिट्टी का बाहरी हिस्सा थोड़ा सख्त और खस्ता होना चाहिए।

    सामग्री-

    • गेहूं का आटा- 3 कप
    • अजवाइन- आधा छोटा चम्मच
    • घी या तेल (मोयन के लिए)- 2 बड़े चम्मच
    • नमक- आधा छोटा चम्मच
    • पानी- आवश्यकतानुसार

    विधि-

    आटे में नमक, अजवाइन और घी मिलाकर अच्छी तरह मलें। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। इसे 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें।

    चोखा बनाने की विधि

    चोखा को मुख्य रूप से आग पर भूनकर बनाया जाता है जिससे इसमें एक खास 'स्मोकी' फ्लेवर आता है।

    सामग्री-

    • बड़ा बैंगन (भरते वाला)- 1
    • टमाटर- 2-3
    • उबले हुए आलू- 2
    • बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च
    • कच्चा सरसों का तेल- 1 बड़ा चम्मच
    • नमक और हरा धनिया

    विधि-

    बैंगन और टमाटर में हल्का चीरा लगाकर उन्हें आग पर तब तक भूनें जब तक वे नरम न हो जाएं। अब इनके छिलके उतारकर एक कटोरे में मैश कर लें। इसमें उबले आलू, बारीक कटा लहसुन, मिर्च, अदरक, धनिया और कच्चा सरसों का तेल मिलाएं। तैयार है आपका चोखा।

    लिट्टी तैयार करना और पकाना

    • आटे की छोटी लोइयां काटें और उन्हें कटोरी जैसा आकार दें।
    • बीच में 1-2 चम्मच सत्तू का मिश्रण भरें और चारों तरफ से बंद करके गोल आकार दें।
    • इन्हें उपले (गोबर के कंडे) की धीमी आग पर उलट-पलट कर सुनहरा भूरा होने तक पकाएं।
    • आप इसे गैस तंदूर/अप्पम मेकर में भी बना सकते हैं।

    परोसने का तरीका

    जब लिट्टी अच्छी तरह पक जाए, तो उसे हल्का सा दबाकर तोड़ें और गरमा-गरम शुद्ध देसी घी में डुबो दें। इसे चोखा, हरी चटनी और सिरके वाले प्याज के साथ परोसें।