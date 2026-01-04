Language
    रेस्टोरेंट और ढाबे का स्वाद भूल जाएंगे, जब घर पर इस आसान तरीके से बनाएंगे ‘दम आलू’, नोट कर लें रेसिपी

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:20 PM (IST)

    ढाबे या होटल के दम आलू किसे पसंद नहीं आते? इसकी थिक ग्रेवी और तीखा स्वाद नान या पराठे के साथ लाजवाब लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप घर पर भी रेस् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कैसे बनाएं होटल जैसे दम आलू? (AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दम आलू उत्तर भारत की एक ऐसी क्लासिक और लोकप्रिय डिश है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। चाहे शादी-ब्याह का अवसर हो या घर पर कोई खास मेहमान आने वाले हों, 'दम आलू' हमेशा मेनू की शान बढ़ाता है। 

    दम का मतलब है धीमी आंच पर पकाना, जिससे मसालों का स्वाद आलू के अंदर तक समा जाए। यहां हम रेस्टोरेंट स्टाइल दम आलू बनाने की आसान और बेहतरीन रेसिपी बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप भी घर पर स्वादिष्ट दम आलू बना सकते हैं। 

    सामग्री 

    • छोटे आलू- 500 ग्राम (उबले और छिले हुए)
    • तेल- तलने और ग्रेवी बनाने के लिए

    ग्रेवी के लिए-

    • प्याज- 2 मध्यम (बारीक कटे हुए)
    • टमाटर की प्यूरी- 3 मध्यम टमाटर
    • अदरक-लहसुन का पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच
    • दही- ½ कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)
    • काजू का पेस्ट- 2 चम्मच (वैकल्पिक, रिच ग्रेवी के लिए)

    मसाले-

    • खड़े मसाले- 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2-3 लौंग, 1 बड़ी इलायची
    • हल्दी पाउडर- ½ छोटी चम्मच
    • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1 बड़ा चम्मच (इससे रंग अच्छा आता है)
    • धनिया पाउडर- 1 बड़ा चम्मच
    • गरम मसाला- ½ छोटी चम्मच
    • कसूरी मेथी- 1 छोटी चम्मच
    • नमक- स्वादानुसार
    • हरा धनिया- बारीक कटा हुआ
    Dum Aaloo (2)
     
    (Picture Courtesy: Instagram)

    बनाने की विधि 

    • सबसे पहले छोटे आलुओं को उबाल लें, ध्यान रहे कि इन्हें बहुत ज्यादा न गलाएं (80% तक ही पकाएं)। छीलने के बाद एक कांटे या टूथपिक की मदद से आलुओं में छेद कर दें।
    • अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और आलुओं को सुनहरा भूरा होने तक तल लें। तलने से आलुओं पर एक क्रिस्पी परत बन जाती है जो ग्रेवी को बेहतर सोखती है।
    • एक दूसरी कड़ाही में 2 चम्मच तेल गरम करें। इसमें जीरा और खड़े मसाले डालें। जब मसालों से खुशबू आने लगे, तब बारीक कटा प्याज डालें और हल्का भूरा होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट तक पकाएं।
    • इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ने लगे। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालें। आंच धीमी करें और फेंटा हुआ दही डालें। दही डालते समय लगातार चलाते रहें ताकि वह फटे नहीं।
    • जब ग्रेवी पक जाए, तो इसमें तले हुए आलू और जरूरत के अनुसार पानी डालें। अब इसमें नमक और गरम मसाला मिलाएं। कड़ाही को एक ढक्कन से अच्छी तरह ढक दें।
    • अगर आप असली 'दम' देना चाहते हैं, तो ढक्कन के किनारों को गूंधे हुए आटे से सील कर दें। इसे धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक पकने दें।
    • लास्ट में ढक्कन खोलें, ऊपर से कसूरी मेथी और हरा धनिया डालें। आपके गरमा-गरम और स्वादिष्ट दम आलू तैयार हैं।

    प्रो टिप 

    • दही का तापमान- दही हमेशा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज से तुरंत निकालकर ग्रेवी में न डालें।
    • आलू सही चुनें- दम आलू के लिए छोटे आलू सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वे न मिलें तो बड़े आलुओं को दो या चार टुकड़ों में काटकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
    • सर्व करें- दम आलू को आप गरमा-गरम नान, लच्छा परांठा या जीरा राइस के साथ परोस सकते हैं।