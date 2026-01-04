रेस्टोरेंट और ढाबे का स्वाद भूल जाएंगे, जब घर पर इस आसान तरीके से बनाएंगे ‘दम आलू’, नोट कर लें रेसिपी

काजू का पेस्ट- 2 चम्मच (वैकल्पिक, रिच ग्रेवी के लिए)

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 1 बड़ा चम्मच (इससे रंग अच्छा आता है)

खड़े मसाले- 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2-3 लौंग, 1 बड़ी इलायची

सबसे पहले छोटे आलुओं को उबाल लें, ध्यान रहे कि इन्हें बहुत ज्यादा न गलाएं (80% तक ही पकाएं)। छीलने के बाद एक कांटे या टूथपिक की मदद से आलुओं में छेद कर दें।

अब एक कड़ाही में तेल गरम करें और आलुओं को सुनहरा भूरा होने तक तल लें। तलने से आलुओं पर एक क्रिस्पी परत बन जाती है जो ग्रेवी को बेहतर सोखती है।

एक दूसरी कड़ाही में 2 चम्मच तेल गरम करें। इसमें जीरा और खड़े मसाले डालें। जब मसालों से खुशबू आने लगे, तब बारीक कटा प्याज डालें और हल्का भूरा होने तक भूनें। अब अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर एक मिनट तक पकाएं।

इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ने लगे। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालें। आंच धीमी करें और फेंटा हुआ दही डालें। दही डालते समय लगातार चलाते रहें ताकि वह फटे नहीं।

जब ग्रेवी पक जाए, तो इसमें तले हुए आलू और जरूरत के अनुसार पानी डालें। अब इसमें नमक और गरम मसाला मिलाएं। कड़ाही को एक ढक्कन से अच्छी तरह ढक दें।

अगर आप असली 'दम' देना चाहते हैं, तो ढक्कन के किनारों को गूंधे हुए आटे से सील कर दें। इसे धीमी आंच पर 8-10 मिनट तक पकने दें।