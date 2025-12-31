बाजार जाने की जरूरत नहीं! घर पर ऐसे बनाएं ठेले वाले चटपटे मटर-कुलचे; बहुत आसान है रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मटर-कुलचा दिल्ली का एक मशहूर स्ट्रीट फूड है। हर जगह आपको मटर-कुलचे की रेड़ी देखने को मिल जाएगी, जहां से चटपटे मटर की खुशबू आती रहती है। हालांकि, बाजार में मिलने वाले मटर-कुलचे काफी स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनके हाइजीन को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं।

लेकिन चिंता मत करिए, एक बहुत ही आसान रेसिपी की मदद से आप घर पर भी मटर-कुलचा बना सकते हैं, वो भी स्वाद और हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना। आइए जानें मटर-कुल्चे बनाने की आसान रेसिपी।

चटपटे मटर बनाने की विधि

मटर बनाने के लिए सूखे सफेद मटर का इस्तेमाल किया जाता है।

सामग्री-

सफेद मटर- 1 कप (रात भर भिगोए हुए)

बारीक कटा प्याज- 1 मध्यम

बारीक कटा टमाटर- 1 मध्यम

हरी मिर्च- 2-3 (बारीक कटी हुई)

अदरक- 1 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

इमली का पानी- 3-4 बड़े चम्मच

मसाले- नमक (स्वादानुसार), लाल मिर्च पाउडर (1/2 चम्मच), भुना जीरा पाउडर (1 चम्मच), चाट मसाला (1 चम्मच), काला नमक (1/2 चम्मच)

हरा धनिया- बारीक कटा हुआ

बनाने का तरीका-

सबसे पहले भिगोए हुए मटर को कुकर में डालें। फिर इसमें 2 कप पानी और थोड़ा नमक डालकर 3-4 सीटी आने तक उबालें। ध्यान रखें कि मटर गल जाएं पर पूरी तरह से मैश न हों।

अब उबले हुए मटर को एक बड़े बर्तन में निकाल लें और इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डालें।

इसके बाद इसमें इमली का पानी, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

सबसे लास्ट में ऊपर से खूब सारा हरा धनिया और थोड़ा नींबू का रस डालें। आपके चटपटे मटर तैयार हैं!

नरम कुलचे बनाने की विधि

सामग्री-

मैदा- 2 कप

दही- 1/4 कप

बेकिंग पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच

चीनी- 1 छोटा चम्मच

तेल/मक्खन- सेकने के लिए

कलौंजी और धनिया पत्ती- ऊपर लगाने के लिए

बनाने का तरीका-

सबसे पहले मैदा में दही, चीनी, बेकिंग पाउडर और थोड़ा नमक मिलाएं। गुनगुने पानी की मदद से नरम आटा गूंथ लें। ऊपर से थोड़ा तेल लगाकर 1-2 घंटे के लिए ढककर छोड़ दें।

1-2 घंटे के बाद आटे की लोइयां बनाएं। इन्हें थोड़ा मोटा बेलें और ऊपर से थोड़ी कलौंजी और हरा धनिया दबा दें।

इसके बाद तवे को मध्यम आंच पर गरम करें और कुलचे को तवे पर डालें और किनारों पर थोड़ा पानी छिड़क कर सिकने दें।

दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें और लास्ट में मक्खन लगाकर गरम-गरम परोसें।

बाजार जैसा स्वाद चाहिए तो सर्व करते समय मटर के ऊपर बारीक कटा प्याज अलग से ऊपर से डालें।