गट हेल्थ के लिए वरदान है साउथ इंडियन नाश्ता, हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट के लिए जरूर ट्राई करें 2 डिशेज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडियन डिशेज न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि फर्मेंटेड होने के कारण ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए इन्हें अपने ब्रेकफास्ट का हिस्सा बनाना आपकी गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

फर्मेंटेड होने के कारण ये प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स होते हैं, जिनसे गट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसलिए अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का और हेल्दी खाना चाहते हैं, तो प्लेन डोसा और उत्तपम बेहतरीन ऑप्शन हैं। अच्छी बातय यह है कि इन दोनों के लिए एक ही तरह का बैटर इस्तेमाल होता है। आइए जानें प्लेन डोसा और उत्तपम बनाने की आसान रेसिपी।