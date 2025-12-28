Language
    गट हेल्थ के लिए वरदान है साउथ इंडियन नाश्ता, हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट के लिए जरूर ट्राई करें 2 डिशेज

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    साउथ इंडियन डिशेज जैसे डोसा और उत्तपम फर्मेंटेड होने के कारण पाचन और गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स हैं और ना ...और पढ़ें

    ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी और टेस्टी डिशेज (Picture Courtesy: AI Generated Image)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडियन डिशेज न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि फर्मेंटेड होने के कारण ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए इन्हें अपने ब्रेकफास्ट का हिस्सा बनाना आपकी गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।

    फर्मेंटेड होने के कारण ये प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स होते हैं, जिनसे गट हेल्थ स्वस्थ रहती है। इसलिए अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का और हेल्दी खाना चाहते हैं, तो प्लेन डोसा और उत्तपम बेहतरीन ऑप्शन हैं। अच्छी बातय यह है कि इन दोनों के लिए एक ही तरह का बैटर इस्तेमाल होता है। आइए जानें प्लेन डोसा और उत्तपम बनाने की आसान रेसिपी।

    डोसा और उत्तपम का बैटर कैसे तैयार करें?

    सामग्री-

    • चावल- 3 कप 
    • धुली उड़द दाल- 1 कप
    • मेथी दाना- 1 छोटा चम्मच (इससे डोसा कुरकुरा बनता है)
    • नमक- स्वादानुसार

    विधि-

    • चावल और दाल-मेथी को अलग-अलग बर्तनों में 5-6 घंटे के लिए भिगो दें।
    • अब इन्हें अलग-अलग पीसकर एक महीन पेस्ट बना लें।
    • दोनों को एक बड़े बर्तन में मिलाएं और अच्छी तरह फेंटें।
    • इस घोल को ढककर किसी गर्म जगह पर 8-10 घंटे (या रात भर) के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दें।
    • सुबह इसमें नमक और जरूरत अनुसार थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें।

    प्लेन डोसा रेसिपी (Plain Dosa)

    • सबसे पहले एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा पानी छिड़क कर कपड़े से पोंछ लें।
    • अब एक कड़छी बैटर तवे के बीच में डालें और उसे धीरे-धीरे गोल घुमाते हुए फैलाएं।
    • किनारों पर थोड़ा सा तेल या घी डालें।
    • जब डोसा नीचे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए, तो उसे धीरे से पलटें या रोल बनाकर तवे से उतार लें।
    • इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। 
    Mysore Masala Dosa
     
    (Picture Courtesy: Freepik)

    वेजिटेबल उत्तपम रेसिपी (Vegetable Uttapam)

    • सबसे पहले तवे पर थोड़ा तेल लगाकर गर्म करें।
    • अब एक कड़छी बैटर तवे पर डालें, लेकिन इसे डोसे की तरह पतला न फैलाएं। इसे थोड़ा मोटा और छोटा रहने दें।
    • अब इसके ऊपर कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर और हरा धनिया डालें।
    • फिर हल्का सा नमक और काली मिर्च ऊपर से छिड़कें और कलछी से सब्जियों को थोड़ा दबा दें, ताकि वे बैटर में चिपक जाएं।
    • अब किनारों पर तेल डालें और ढक्कन लगाकर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएं।
    • अब इसे पलटें और दूसरी तरफ से भी सब्जियों के सुनहरा होने तक सेक लें।
    • इसे भी नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। 
    uttapam
     
    (Picture Courtesy: Freepik)
     