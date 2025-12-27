खाने में नमक हो गया है तेज? 5 किचन हैक्स से मिनटों में बैलेंस करें टेस्ट
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, घर पर मेहमानों के आने में बस 10 मिनट बचे हैं। डाइनिंग टेबल सज चुकी है और आपकी 'स्पेशल डिश' की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आप बड़े उत्साह के साथ सब्जी को फाइनल टच देने के लिए चखते हैं... और तभी आपको एक जोरदार झटका लगता है। "हे भगवान! इसमें तो नमक जहर जैसा तेज हो गया है!"
इस एक पल में ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। माथे पर पसीना और दिमाग सुन्न, कि अब इतनी जल्दी दोबारा खाना कैसे बनेगा? क्या सारी मेहनत बेकार जाएगी? क्या मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा?
ऐसे में, अब आप गहरी सांस ले सकते हैं। दरअसल, आपकी रसोई एक ऐसी जगह है जहां हर गलती सुधारी जा सकती है। नमक का तेज होना बस एक छोटी-सी गड़बड़ है जिसे हमारे देसी नुस्खे चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसे 5 किचन हैक्स।
आटे की लोइयां हैं सबसे असरदार
यह सबसे पुराना और आजमाया हुआ नुस्खा है। अगर रसेदार सब्जी या दाल में नमक ज्यादा हो गया है, तो गुंथे हुए आटे की 2-3 बड़ी गोलियां बनाकर सब्जी में डाल दें। इसे 10-15 मिनट तक पकने दें। आटा एक्स्ट्रा नमक को सोख लेता है। ध्यान रहे, परोसने से पहले गोलियों को बाहर निकालना न भूलें।
कच्चे आलू का कमाल
आलू सिर्फ सब्जियों का राजा नहीं, बल्कि एक 'नमक सोखने वाली मशीन' भी है। एक कच्चे आलू को छीलकर उसके बड़े टुकड़े करें और उसे सब्जी या दाल में डाल दें। आलू सब्जी के एक्स्ट्रा नमक को अपने अंदर खींच लेगा। पकने के बाद आप आलू के टुकड़ों को अलग कर सकते हैं।
दही या मलाई का इस्तेमाल
अगर आप शाही पनीर, चिकन या कोई मसालेदार ग्रेवी बना रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा चम्मच दही या ताजी मलाई मिला दें। यह न केवल नमक के तीखेपन को कम करता है, बल्कि आपकी डिश को एक 'क्रीमी' और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद भी देता है। बस ध्यान रहे कि दही ज्यादा खट्टा न हो।
नींबू का रस
अगर सूखी सब्जी (जैसे भिंडी या आलू गोभी) में नमक तेज हो गया है, तो वहां आटा या दूध काम नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में नींबू का रस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। खटास नमक के स्वाद को काट देती है और उसे बैलेंस कर देती है। इससे सब्जी का स्वाद भी दोगुना हो जाएगा।
ब्रेड का टुकड़ा
अगर सूप या दाल में नमक ज्यादा हो गया है, तो उसमें एक या दो ब्रेड के स्लाइस डाल दें। ब्रेड स्पंज की तरह काम करती है और खारे पानी को सोख लेती है। 1-2 मिनट बाद ब्रेड को सावधानी से बाहर निकाल लें, आपका सूप पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा।
कुकिंग एक कला है और गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। स्मार्ट कुक वो नहीं जिससे गलती न हो, बल्कि वो है जो गलती को सुधारना जानता हो।
