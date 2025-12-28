Language
    पूड़ी-पराठे का स्वाद हो जाएगा दोगुना, जब थाली में होगी चटपटी टमाटर-प्याज की चटनी; नोट करें रेसिपी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि पराठे तो बहुत स्वादिष्ट बन जाते हैं, लेकिन उनके साथ खाई जाने वाली सब्जी में वह बात नहीं होती। कभी-कभी तो सब्जी बनाने का ...और पढ़ें

    टमाटर-प्याज की चटनी बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरों में नाश्ते का अपना ही एक अलग मजा है। संडे की सुबह हो और थाली में गरमा-गरम फूली हुई पूड़ी या खस्ता पराठे हों, तो दिन बन जाता है। हालांकि, अक्सर हम वही पुरानी आलू की सब्जी या आम का अचार खाकर बोर हो जाते हैं।

    ऐसे में, क्या आप भी अपने नाश्ते में एक 'ट्विस्ट' लाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी चटपटी टमाटर-प्याज की चटनी की रेसिपी, जो न सिर्फ बनाने में बेहद आसान है, बल्कि स्वाद में इतनी जबरदस्त है कि आप सब्जी बनाना भूल जाएंगे। इसका खट्टा, तीखा और हल्का-सा मीठा स्वाद आपकी भूख को और बढ़ा देगा।

    Tomato Onion Chutney

    टमाटर-प्याज की चटनी बनाने के लिए सामग्री

    • टमाटर: 3-4 (लाल और पके हुए)
    • प्याज: 2 (मोटे कटे हुए)
    • लहसुन: 4-5 कलियां
    • सूखी लाल मिर्च: 3-4 (तीखेपन के हिसाब से)
    • इमली का पेस्ट या नींबू: 1 छोटा चम्मच (खटास के लिए)
    • नमक: स्वादानुसार
    • तेल: 1 बड़ा चम्मच

    तड़के के लिए:

    • राई (सरसों के दाने): 1 छोटा चम्मच
    • करी पत्ता: 8-10
    • हींग: एक चुटकी

    टमाटर-प्याज की चटनी बनाने की विधि 

    • सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा तेल गरम करें। इसमें सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कलियां और कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनें। जब प्याज का कच्चापन निकल जाए, तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल दें।
    • अब पैन में स्वादानुसार नमक डालें। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। इसे ढककर 5-7 मिनट तक मध्यम आंच पर पकने दें जब तक कि टमाटर पूरी तरह से नरम न हो जाएं। अब गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने दें।
    • जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो इसे मिक्सी के जार में डालें। अगर आप थोड़ी ज्यादा खटास चाहते हैं, तो इसमें इमली का पेस्ट या थोड़ा नींबू का रस मिलाएं। अब इसे बिना पानी डाले (या जरूरत हो तो बहुत थोड़ा पानी डालकर) बारीक पीस लें।
    • चटनी का असली स्वाद इसके तड़के में है। एक छोटे तड़का पैन में तेल गरम करें। इसमें राई डालें। जैसे ही राई चटकने लगे, उसमें हींग और करी पत्ता डाल दें। इस गरमा-गरम तड़के को पिसी हुई चटनी के ऊपर डालें।
    • बस फिर, मिनटों में तैयार है आपकी चटपटी टमाटर-प्याज की चटनी। इसे आप प्लेन डोसा, इडली, आलू के पराठे या गरमा-गरम पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं।

