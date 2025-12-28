पूड़ी-पराठे का स्वाद हो जाएगा दोगुना, जब थाली में होगी चटपटी टमाटर-प्याज की चटनी; नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय घरों में नाश्ते का अपना ही एक अलग मजा है। संडे की सुबह हो और थाली में गरमा-गरम फूली हुई पूड़ी या खस्ता पराठे हों, तो दिन बन जाता है। हालांकि, अक्सर हम वही पुरानी आलू की सब्जी या आम का अचार खाकर बोर हो जाते हैं।

ऐसे में, क्या आप भी अपने नाश्ते में एक 'ट्विस्ट' लाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी चटपटी टमाटर-प्याज की चटनी की रेसिपी, जो न सिर्फ बनाने में बेहद आसान है, बल्कि स्वाद में इतनी जबरदस्त है कि आप सब्जी बनाना भूल जाएंगे। इसका खट्टा, तीखा और हल्का-सा मीठा स्वाद आपकी भूख को और बढ़ा देगा।