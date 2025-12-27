शाम की हल्की भूख में झटपट बनाएं टेस्टी और हेल्दी मैक्रोनी सलाद, स्वाद ऐसा कि पेट भरेगा; लेकिन मन नहीं

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम मैक्रोनी को ढेर सारे तेल और मसाले में पकाकर खाते हैं, लेकिन सलाद के रूप में इसे खाना एक बिल्कुल नया अनुभव है। इसमें सब्जियों का क्रंच और ड्रेसिंग का क्रीमी स्वाद मिलकर एक लाजवाब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसे बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी।