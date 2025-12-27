Language
    शाम की हल्की भूख में झटपट बनाएं टेस्टी और हेल्दी मैक्रोनी सलाद, स्वाद ऐसा कि पेट भरेगा; लेकिन मन नहीं

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:22 PM (IST)

    शाम का समय होते ही अक्सर हमें कुछ 'चटपटा' खाने का मन करता है। चाय के साथ बिस्किट या नमकीन खाकर हम बोर हो चुके होते हैं और समोसे-पकौड़े सेहत के लिए अच् ...और पढ़ें

    Hero Image

    उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब, जब घर पर बनेगा यह स्पेशल मैक्रोनी सलाद (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम मैक्रोनी को ढेर सारे तेल और मसाले में पकाकर खाते हैं, लेकिन सलाद के रूप में इसे खाना एक बिल्कुल नया अनुभव है। इसमें सब्जियों का क्रंच और ड्रेसिंग का क्रीमी स्वाद मिलकर एक लाजवाब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसे बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आइए, बिना देर किए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी।

    Quick and Healthy Macaroni Salad

    (Image Source: AI-Generated) 

    इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

    • 1 कप उबली हुई मैक्रोनी (पास्ता)
    • बारीक कटी सब्जियां (शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, प्याज और उबले हुए स्वीट कॉर्न)
    • 2 चम्मच मेयोनीज या गाढ़ा दही (अगर आप इसे पूरी तरह हेल्दी रखना चाहते हैं)
    • काली मिर्च पाउडर, नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स
    • नींबू का रस (ऑप्शनल)

    मैक्रोनी सलाद बनाने का आसान तरीका

    • सबसे पहले मैक्रोनी को नमक और थोड़े तेल के साथ उबाल लें। ध्यान रखें कि यह बहुत ज्यादा गल न जाए। उबलने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें ताकि यह आपस में चिपके नहीं।
    • एक बड़े कटोरे में अपनी मनपसंद कटी हुई सब्जियां डालें। अब इसमें उबली हुई मैक्रोनी मिलाएं।
    • अब इसमें मेयोनीज या फेंटा हुआ गाढ़ा दही डालें। ऊपर से काली मिर्च, नमक और चिली फ्लेक्स छिड़कें। खटास के लिए थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं।
    • सभी चीजों को हल्के हाथों से मिलाएं। इस सलाद का असली मजा तब है जब यह ठंडा हो।
    • बनाने के बाद इसे 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ठंडी-ठंडी मैक्रोनी और कुरकुरी सब्जियों का स्वाद आपकी शाम को तरोताजा कर देगा।

