    थकान और कमजोरी को कहें अलविदा! डेली डाइट में शामिल करें ये जादुई मोरिंगा पराठा

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    मोरिंगा मतलब सहजन की पत्त‍ियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है।

    पोषण से भरपूर मोरिंगा पराठे बनाने के आसान और स्वादिष्ट तरीके (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मोरिंगा जिसे "सहजन" भी कहा जाता है, आजकल हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन की दुनिया में सुपरफूड के रूप में मशहूर हो चुका है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, विटामिन ए, सी, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, खून की कमी दूर करते हैं और स्किन एवं बालों को भी पोषण देते हैं।

    ऐसे में मोरिंगा को डेली की डाइट में शामिल करना अगर स्वादिष्ट तरीके से हो तो क्या कहने! यहां दो आसान और हेल्दी तरीकों से मोरिंगा पराठा बनाने की जानकारी दी गई है,एक सिंपल मिक्स पराठा और दूसरा स्टफ्ड स्टाइल। आइए जानते हैं इनके बारे में-

    सिंपल मोरिंगा पराठा (4 पराठों के लिए)

    सामग्री

    • गेहूं का आटा – 1 कप
    • ताजी मोरिंगा पत्त‍ियां (बारीक कटी) – ½ कप
    • अजवाइन – ¼ चम्मच
    • हल्दी पाउडर – ¼ चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर – ¼ चम्मच
    • नमक – स्वादानुसार
    • तेल या घी – सेकने के लिए
    • पानी – आवश्यकतानुसार

    बनाने का तरीका

    एक बाउल में आटा लें और उसमें मोरिंगा पत्त‍ियां, अजवाइन, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें। 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख दें। अब आटे की लोई बनाएं, बेलें और तवे पर दोनों ओर से घी लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें। यह पराठा टेस्टी और हेल्दी होता है, जिसे आप दही या चटनी के साथ खा सकते हैं।

    स्टफ्ड मोरिंगा पराठा (4 पराठों के लिए)

    सामग्री (आटे के लिए)

    • गेहूं का आटा – 1 कप
    • नमक – ¼ चम्मच
    • पानी – आवश्यकतानुसार

    सामग्री (स्टफिंग के लिए)

    • मोरिंगा पत्त‍ियां (बारीक कटी) – ¾ कप
    • उबले आलू – 2 मध्यम आकार के (मैश किए हुए)
    • लहसुन – 2 कलियां (कद्दूकस की हुई)
    • हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी)
    • हल्दी – ¼ चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर – ¼ चम्मच
    • अमचूर पाउडर – ½ चम्मच
    • नमक – स्वादानुसार
    • तेल – 1 चम्मच

    बनाने का तरीका

    पैन में तेल गरम करें, उसमें लहसुन और हरी मिर्च भूनें, फिर मोरिंगा पत्त‍ियां डालें और 3-4 मिनट तक भूनें। अब इसमें उबले हुए आलू और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और ठंडा होने दें। अब गूंथे हुए आटे की लोई लें, उसमें थोड़ा सा स्टफिंग भरें, किनारे बंद करें और बेलें। तवे पर घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंकें।

    ये दोनों तरह के मोरिंगा पराठे स्वाद, सेहत और पोषण का जबरदस्त मेल हैं। इन्हें नाश्ते, टिफिन या हल्के लंच के रूप में शामिल कर सकते हैं। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह पराठा आयरन और विटामिन का नैचुरल स्रोत बन सकता है।

