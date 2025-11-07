सब्जी-फल खाना अब हुआ आसान, बिना बोर हुए रोजाना इन तरीकों से करें डाइट में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फल और सब्जियां खाना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद यह बात किसी से छुपी नहीं। इसकी पुष्टि के लिए समय-समय पर कई सारी रिसर्च सामने आती रहती हैं और हम खुद भी इसके फायदे महसूस करते हैं।

हेल्दी होने के बावजूद भी इसे खाने के लिए प्रेरित हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐसे में हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आजमा सकते हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल कर पाएं।

पसंदीदा डिशेज में डालें फलों और सब्जियों को उन चीजों में शामिल करने की कोशिश करें जिन्हें आप पहले से ही खा रहे हैं, जैसे अपने ब्रेकफास्ट सीरियल, दही, पैनकेक, सैंडविच या पास्ता। आंखों से रखें दूर जंक फूड बीएमसी पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक हम अपने खाने के ऑप्शन में जितनी कम अनहेल्दी चीजें रखेंगे हमारे पास हेल्दी खाने का विकल्प उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अपनी पेंट्री में कुकीज, चिप्स जैसी चीजें कम से कम स्टोर करें। इसकी जगह फ्रूट़्स या नट्स को ज्यादा से ज्यादा आंखों के सामने रखें। ऐसा करने से बार-बार आपका ध्यान हेल्दी चीजों की ओर ही जाएगा।

खुद की रेसिपी डायरी बनाएं सब्जी या फलों से तैयार होने वाली अपनी पसंदीदा रेसिपीज को किसी कॉपी या डायरी में नोट कर लें। इससे आपके पास हेल्दी खाने की एक पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी और आप उसके अनुसार ही अपनी शॉपिंग कर पाएंगे।

नए-नए प्रयोग जब कभी भी ग्रोसरी स्टोर जाएं तो कोई नया फल या सब्जी खरीदकर लाएं। कोशिश करें कि वो आपके लोकल एरिया में ही उगाया गया हो। इससे आप नई डिशेज भी बना पाएंगे और वो हेल्दी भी होंगे।

शाकाहार ही ज्यादा पकाएं फल और सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाने का यह भी एक अच्छा तरीका है कि आप मीट या चिकन जैसी चीजें कम पकाएं। साल 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में छपी स्टडी बताती है कि साग-सब्जी आधारित डाइट दिल की बीमारियों को कम करती है।

स्नैक में भी हो जाए थोड़ा हेल्दी स्नैक टाइम में भी अनहेल्दी खाने की बजाय, ताजा फल या फिर ड्राइड फ्रूट ही लें। लेकिन पैकेटबंद ड्राइड फ्रूट्स लेने से पहले देख लें कि उनमें एडेड शुगर न हो। आप स्नैक में गाजर या शिमला मिर्च को लो-फैट डिप के साथ ले सकते हैं।

ब्रेकफास्ट में ताजा स्मूदी इसे बनाना भी आसान होता है और हेल्दी होने के साथ-साथ बनाने में वक्त भी कम लगता है। आप ताजे फलों की स्मूदी बना सकते हैं या फिर पालक या गाजर का जूस भी तैयार कर सकते हैं।

मौसमी हो तो सही है अगर सब्जियों और फलों का चुनाव मौसम के अनुसार किया जाए तो वो और भी फायदा पहुंचाते हैं। लोकल सब्जी मार्केट में ही खरीदारी के लिए जाएं, इससे आप मौसमी फलों या सब्जियों का ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे।