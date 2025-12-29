दुनिया के 10 मशहूर सूप, जिनके बिना अधूरी है हर फूडी की लिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सूप केवल एक डिश नहीं, बल्कि एक अहसास है। चाहे वह कड़ाके की ठंड हो या हल्की सर्दी, एक गर्म सूप का बाउल शरीर को तुरंत सुकून देता है। यह हमेशा दिल और सेहत दोनों को सुकून देता है। लेकिन सूप सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर देश की संस्कृति, मौसम और परंपरा की कहानी भी होता है। आज हम आपको दुनिया के उन 10 चुनिंदा सूपों की सैर कराएंगे, जो अपने कल्चर और टेस्ट के लिए दुनिया भर में फेमस हैं।

टोंकोत्सु रामेन (Tonkotsu Ramen, Japan)

टोंकोत्सु रामेन एक फेमस जापानी नूडल सूप है, जो अपने गहरे स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए जाना जाता है।

काल्डो वर्डे (Caldo Verde, Portugal)

पुर्तगाल का मशहूर और पारंपरिक काल्डो वर्डे हरा सूप है, जिसे हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू, लहसुन, प्याज और पुर्तगाली सॉसेज से बनाया जाता है।

चुपे डे कैमरोन्स (Chupe De Camarones, Peru)

दुनिया के फेमस सूप में से एक चुपे डे कैमरोन्स भी है, जो पेरू का एक स्वादिष्ट, गाढ़ा और मलाईदार झींगा चाउडर है। यह खाने में बेहद बेहतरीन होता है।

टॉम युम गूंग (Tom Yum Goong, Thailand)

टॉम युम गूंग थाईलैंड का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला सूप है। यह खाने में काफी टेस्टी होता है, जो थाईलैंड की पहचान के लिए भी जाना जाता है।

गुम्बो (Gumbo, United States)

संयुक्त राज्य अमेरिका का मशहूर गुम्बो एक स्वादिष्ट और पौष्टिक स्टू है, जिसे लोग खाना खूब पसंद करते हैं। अगर आप यूएस जाएं, तो इसे खाना न भूलें।

यायला कोरबासी (Yayla Corbasi, Turkey)

तुर्की का एक पारंपरिक और स्वादिष्ट यायला कोरबासी दुनिया के मशहूर सूप में से एक है। यह चावल, दही और पुदीने के साथ बनाया जाता है। यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।

बूइलाबेसे (Bouillabaisse, France)

दुनिया के फेमस सूप में से एक बूइलाबेसे भी है, जिसे खाने दूर-दूर से लोग फ्रांस आते हैं। यह काफी मसालेदार और खाने में टेस्टी होता है, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं।

ग्राउंडनट सूप (Groundnut Soup, West Africa)

साउथ अफ्रीका की फेमस ग्राउंडनट सूप अपने शानदार टेस्ट के लिए जाना जाता है। सूप में नट्स होने के कारण यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है।

मोहिंगा (Mohinga, Myanmar)

मोहिंगा म्यांमार का एक बर्मी चावल नूडल सूप है। इस सूप की यह खासियत है कि इसमें कैटफिश सूप स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है।

गाजपाचो (Gazpacho, Spain)

टमाटर, खीर, शिमला मिर्च, प्याज, जैतून का तेल, लहसुन और सिरका जैसी ताजी, कच्ची सब्जियों से बना गाजपाचो स्पेन का फेमस ठंडा सूप है। जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है।

