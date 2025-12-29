लंच हो या डिनर, इस आसान तरीके से बनाएं देसी स्टाइल आलू-मटर चोखा; स्वाद जीत लेगा सबका दिल

Language
    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    उंगलियां चाटते रह जाएंगे, जब बनाएंगे ये चटपटा आलू-मटर का चोखा (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आलू-मटर चोखा की खासियत इसकी सादगी है। इसमें न तो बहुत सारे मसाले पड़ते हैं और न ही इसे बनाने में घंटों लगते हैं। यह डिश सर्दियों के मौसम में और भी खास हो जाती है जब बाजार में ताजे और मीठे हरे मटर आते हैं। उबले हुए आलू का सौंधापन और मटर की हल्की मिठास जब मिलती है, तो एक ऐसा चटपटा स्वाद बनता है जो आपकी भूख को दोगुना कर देता है। आइए, बिना देर किए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं।

    Spicy Aloo Matar Chokha

    (Image Source: AI-Generated) 

    आलू-मटर चोखा बनाने के लिए समाग्री

    • आलू: 3-4 (उबले और छीले हुए)
    • हरे मटर: आधा कप (उबले हुए या कड़ाही में हल्के भूने हुए)
    • प्याज: 1 (बिल्कुल बारीक कटा हुआ)
    • लहसुन: 3-4 कलियां (बारीक कटी हुई या कुचली हुई)
    • हरी मिर्च: 2-3 (अपने स्वाद के अनुसार)
    • हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (ताजा कटा हुआ)
    • सरसों का तेल: 1 बड़ा चम्मच (यही है असली स्वाद का राज़!)
    • नमक: स्वादानुसार
    • नींबू का रस: 1 छोटा चम्मच (अगर आपको थोड़ी खटास पसंद है)
    • भुना जीरा: 1 चुटकी (खुशबू के लिए - ऑप्शनल)

    आलू-मटर चोखा बनाने का देसी तरीका

    इसे बनाने के लिए आपको बस उबले हुए आलू और ताजे मटर चाहिए। सबसे पहले मटर को थोड़ा-सा भून लें या उबाल लें ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद, आलू और मटर को एक साथ मैश कर लें। अब आता है असली जादू- इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और लहसुन डालें।

    स्वाद बढ़ाता है 'कच्चा सरसों तेल'

    इस चोखे में ऊपर से एक चम्मच कच्चा सरसों का तेल और स्वादानुसार नमक डालें। इसे अच्छे से मिलाएं और लीजिए, आपका देसी चोखा तैयार है। इसका असली मजा गरमा-गर्म लिट्टी, सादी रोटी या फिर दाल-चावल के साथ है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं, तो साथ में एक भूनी हुई लाल मिर्च भी रख सकते हैं। यह डिश न केवल आपके लंच या डिनर का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि आपको गांव के चूल्हे पर बने खाने की याद भी दिला देगी।

