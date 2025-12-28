Language
    रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही मिलेगा 'कड़ाही चिकन' का असली स्वाद, लिख लें बनाने का आसान तरीका

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    कड़ाही चिकन (Kadhai Chicken) नॉन वेजिटेरियन्स की काफी पसंदीदा डिश है। चिकन की यह डिश सेमी ड्राई होती है, जो नान या रोटी के साथ काफी अच्छी लगती है। इसल ...और पढ़ें

    कैसे बनाएं कड़ाही चिकन? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नॉन वेज खाने वालों की कड़ाही चिकन (Kadhai Chicken) पसंदीदा डिश है। इसकी खुशबू और मसालों का स्वाद नॉन वेजिटेरियन लवर्स को खूब पसंद आती है।

    सबसे अच्छी बात है कि इसे बनाना भी काफी आसान होता है। नान या लच्छा पराठा के साथ तो यह और भी स्वादिष्ट लगता है। अगर आप भी घर फर कड़ाही चिकन बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी रेसिपी (Kadhai Chicken Step by Step Recipe)। 

    सामग्री-

    • कड़ाही मसाला (2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा , 3-4 सूखी लाल मिर्च)
    • चिकन- 500 ग्राम (हड्डियों वाला या बोनलेस)
    • 2 मध्यम प्याज (कटे हुए) 
    • 2 टमाटर (कटे हुए) 
    • 1 शिमला मिर्च 
    • 1 प्याज (बड़े क्यूब्स में कटे हुए)
    • 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
    • हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, नमक और बारीक कटा हरा धनिया
    • तेल या घी
    Kadhai Chicken (1)
     
    (AI Generated Image)

    बनाने की विधि-

    • सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब चिकन डालें और उसे तब तक पकाएं जब तक उसका रंग सफेद/हल्का सुनहरा न हो जाए।
    • अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद कटे हुए टमाटर और थोड़ा नमक डालें और टमाटर के गलने तक इसे पकाएं।
    • इसके बाद इसमें 2 चम्मच तैयार किया हुआ 'कड़ाही मसाला', आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डालें। थोड़ा पानी डालकर मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे।
    • जब चिकन 80% पक जाए, तब इसमें क्यूब्स में कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डालें। अब ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।
    • लास्ट में एक चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से रगड़कर डालें और ऊपर से ताजा हरा धनिया छिड़कें।
    • अगर आप रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहते हैं, तो जलते हुए कोयले पर थोड़ा घी डालकर कड़ाही में रख दें और 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दें।
    • कड़ाही चिकन आमतौर पर थोड़ा सूखा होता है, इसलिए पानी कम ही डालें।
     