रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही मिलेगा 'कड़ाही चिकन' का असली स्वाद, लिख लें बनाने का आसान तरीका

हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, नमक और बारीक कटा हरा धनिया

कड़ाही मसाला (2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा , 3-4 सूखी लाल मिर्च)

(AI Generated Image)

सबसे पहले एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब चिकन डालें और उसे तब तक पकाएं जब तक उसका रंग सफेद/हल्का सुनहरा न हो जाए।

अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद कटे हुए टमाटर और थोड़ा नमक डालें और टमाटर के गलने तक इसे पकाएं।

इसके बाद इसमें 2 चम्मच तैयार किया हुआ 'कड़ाही मसाला', आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर डालें। थोड़ा पानी डालकर मसाले को तब तक भूनें जब तक तेल अलग न होने लगे।

जब चिकन 80% पक जाए, तब इसमें क्यूब्स में कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डालें। अब ढक्कन लगाकर 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें।

लास्ट में एक चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से रगड़कर डालें और ऊपर से ताजा हरा धनिया छिड़कें।

अगर आप रेस्टोरेंट जैसा स्वाद चाहते हैं, तो जलते हुए कोयले पर थोड़ा घी डालकर कड़ाही में रख दें और 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दें।