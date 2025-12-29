Paush Putrada Ekadashi Bhog: श्रीहरि को लगाएं 'नारियल रबड़ी' का भोग, नोट कर लें आसान रेसिपी
इस साल की आखिरी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 30 दिसंबर को आने वाली पुत्रदा एकादशी (Paush Putrada Ekadashi 2025 Date) साल 2025 की आखिरी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें भगवान को भोग लगाने के लिए दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगाया जाता है। इसलिए नारियल की रबड़ी एकादशी के भोग (Putrada Ekadashi Bhog) के लिए अच्छा ऑप्शन है।
नारियल की रबड़ी एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जो अपनी मखमली बनावट और ताजे नारियल के स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। साधारण रबड़ी की तुलना में यह काफी हल्की और ताजगी से भरपूर होती है। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान और बेहतरीन रेसिपी (Nariyal Rabri Recipe)।
सामग्री
- दूध- 1 लीटर (फुल क्रीम दूध सबसे अच्छा रहता है)
- ताजा नारियल- 1 कप (कद्दूकस किया हुआ)
- चीनी- ½ कप (या स्वादानुसार)
- इलायची पाउडर- ½ छोटी चम्मच
- केसर के धागे- 8-10 (2 चम्मच गर्म दूध में भिगोए हुए)
- कटे हुए मेवे- 2 बड़े चम्मच (बादाम, पिस्ता, काजू)
बनाने की विधि
- एक भारी तले वाली कड़ाही में दूध डालें और उसे मध्यम आंच पर उबलने दें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच धीमी कर दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि यह तली में न चिपके। दूध को तब तक पकाएं जब तक वह अपनी मूल मात्रा का आधा न रह जाए।
- जब तक दूध पक रहा है, ताजे नारियल का काला वाला हिस्सा हटा दें और उसे बारीक कद्दूकस कर लें। आप चाहें तो इसे मिक्सी में हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं।
- जब दूध आधा रह जाए और मलाईदार दिखने लगे, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और चीनी डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं और अगले 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। नारियल डालने के बाद रबड़ी जल्दी गाढ़ी होने लगेगी।
- अब इसमें केसर वाला दूध और इलायची पाउडर डालें। केसर से रबड़ी को एक खूबसूरत हल्का पीला रंग और बेहतरीन खुशबू मिलती है।
- जब मिश्रण में रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए, तो आंच बंद कर दें। ऊपर से कटे हुए मेवे डालें। ध्यान रहे कि ठंडी होने के बाद रबड़ी और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा न सुखाएं।
