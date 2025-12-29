Paush Putrada Ekadashi Bhog: श्रीहरि को लगाएं 'नारियल रबड़ी' का भोग, नोट कर लें आसान रेसिपी

(AI Generated Image)

एक भारी तले वाली कड़ाही में दूध डालें और उसे मध्यम आंच पर उबलने दें। जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच धीमी कर दें। इसे बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि यह तली में न चिपके। दूध को तब तक पकाएं जब तक वह अपनी मूल मात्रा का आधा न रह जाए।

जब तक दूध पक रहा है, ताजे नारियल का काला वाला हिस्सा हटा दें और उसे बारीक कद्दूकस कर लें। आप चाहें तो इसे मिक्सी में हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं।

जब दूध आधा रह जाए और मलाईदार दिखने लगे, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और चीनी डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं और अगले 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। नारियल डालने के बाद रबड़ी जल्दी गाढ़ी होने लगेगी।

अब इसमें केसर वाला दूध और इलायची पाउडर डालें। केसर से रबड़ी को एक खूबसूरत हल्का पीला रंग और बेहतरीन खुशबू मिलती है।