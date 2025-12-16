सता रही है मीठे की क्रेविंग, लेकिन हेल्थ की भी चिंता है? तो ट्राई करें नारियल लड्डू की खास रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मीठा खाने की क्रेविंग तो अक्सर लोगों को होती है, लेकिन हेल्थ को देखते हुए हम रिफाइंड शुगर या ऑयली मिठाइयों से बचना चाहते हैं। ऐसे में नारियल के लड्डू एक परफेक्ट चॉइस बन सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नारियल फाइबर, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो लंबे समय तक एनर्जी देने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है। खास बात यह है कि ये लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी हैं और इन्हें बनाना बेहद आसान भी है। तो फिर देर किस बात कि चलिए जानते हैं नारियल के लड्डू की दो आसान और हेल्दी रेसिपीज के बारे में।

खजूर और नारियल के लड्डू (शुगर-फ्री लड्डू) (Picture Courtesy: Freepik) सामग्री- 1 कप नारियल का बुरादा (ड्राई)

1 कप खजूर (बीज निकाले हुए)

2 बड़े चम्मच काजू या बादाम (कटा हुआ)

1 बड़ा चम्मच घी

½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर बनाने की विधि- सबसे पहले खजूर को अच्छे से काट लें या फूड प्रोसेसर में पीसकर पेस्ट बना लें। अब एक पैन में हल्का सा घी डालकर खजूर का पेस्ट डालें और धीमी आंच पर 2-3 मिनट भूनें। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और नारियल का आधा बुरादा मिलाएं। इसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करके मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने दें, मिक्सचर से छोटे-छोटे लड्डू बना लें और ऊपर से बाकी बचा नारियल का बुरादा लपेट दें।

नारियल और दूध के लड्डू (क्लासिक हेल्दी ऑप्शन) (Picture Courtesy: Freepik) सामग्री- 2 कप ताज नारियल का बुरादा

1 कप लो-फैट दूध

3-4 बड़े चम्मच नारियल शुगर

1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

1 बड़ा चम्मच घी बनाने की विधि- एक पैन में घी डालें और उसमें नारियल का बुरादा हल्का सा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए। अब इसमें दूध डालें और स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएं।जब ये गाढ़ा होने लगे, तो इसमें मिल्क पाउडर,नारियल शुगर और इलायची पाउडर डालें। अच्छी तरह मिलाकर तब तक पकाएं जब तक मिक्सचर लड्डू बनाने लायक न हो जाए। गैस बंद करके ठंडा होने दें और छोटे-छोटे लड्डू बना लें।