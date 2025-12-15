न घिसने की मेहनत, न घंटों का इंतजार! मीठा खाने का करे दिल, तो घर पर बनाएं गाजर की टेस्टी बर्फी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर लोग गाजर की मिठाई बनाने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी स्पेशल रेसिपी लाए हैं, जिसमें आपको गाजर घिसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हां, बिना घिसे और बिना घंटों दूध जलाए, आप हलवाई जैसी टेस्टी 'गाजर की बर्फी' तैयार कर सकते हैं।