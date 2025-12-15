Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न घिसने की मेहनत, न घंटों का इंतजार! मीठा खाने का करे दिल, तो घर पर बनाएं गाजर की टेस्टी बर्फी

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    सर्दी का मौसम हो और घर में गाजर की मिठाई न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाल-लाल गाजर देखते ही सबसे पहले ख्याल 'गाजर के हलवे' या 'बर्फी' का आता है, लेक ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजर की बर्फी बनाने के लिए फॉलो करें ये आसान रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादातर लोग गाजर की मिठाई बनाने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेहनत और समय लगता है, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी स्पेशल रेसिपी लाए हैं, जिसमें आपको गाजर घिसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हां, बिना घिसे और बिना घंटों दूध जलाए, आप हलवाई जैसी टेस्टी 'गाजर की बर्फी' तैयार कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    carrot burfi

    (Image Source: AI-Generated)

    क्यों खास है यह रेसिपी?

    यह तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट है जो स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन जिनके पास समय की कमी है। इसमें हम 'प्रेशर कुकर' का स्मार्ट इस्तेमाल करेंगे। इससे गाजर का स्वाद और रंग दोनों बरकरार रहेंगे और बर्फी मिनटों में तैयार हो जाएगी।

    गाजर की बर्फी बनाने के लिए सामग्री

    • गाजर: 1 किलो (लाल वाली, अच्छे से धोकर छील लें)
    • चीनी: 1 कप (या स्वादानुसार)
    • देसी घी: 3-4 बड़े चम्मच
    • मिल्क पाउडर: 1 कप (यह मावा जैसा स्वाद देगा)
    • इलायची पाउडर: आधा चम्मच
    • कटे हुए काजू-बादाम: सजाने के लिए

    गाजर की बर्फी बनाने की विधि

    • सबसे पहले गाजर को छीलकर उनके छोटे-छोटे गोल टुकड़े काट लें। घिसने की मेहनत अब पुरानी बात हो गई!
    • कुकर में 1 चम्मच घी डालें और कटी हुई गाजर डाल दें। इसमें आधा कप दूध डालें और कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सिटी आने दें।
    • सिटी निकलने के बाद ढक्कन खोलें। आप देखेंगे कि गाजर बिल्कुल नरम हो गई है। अब इसे किसी मैशर या चमचे से अच्छे से मैश कर लें। यह बिल्कुल घिसी हुई गाजर जैसा हो जाएगा।
    • अब गैस ऑन करें और इसमें चीनी डाल दें। चीनी पानी छोड़ेगी, इसलिए इसे तब तक पकाएं जब तक पानी सूख न जाए।
    • अब इसमें बचा हुआ घी और मिल्क पाउडर डालें। मिल्क पाउडर डालने से बर्फी में बिल्कुल बाजार वाले मावे जैसा टेस्ट आएगा। इसे तब तक भूनें जब तक मिश्रण कड़ाही न छोड़ने लगे। अंत में इलायची पाउडर डाल दें।
    • एक थाली में हल्का-सा घी लगाएं और तैयार मिश्रण को उसमें फैला दें। ऊपर से काजू-बादाम छिड़क दें। इसे 1-2 घंटे सेट होने दें और फिर अपनी मनचाही शेप में काट लें।
    • बस फिर, तैयार है आपकी मुंह में घुल जाने वाली गाजर की बर्फी। न हाथ दुखने की टेंशन, न घंटों रसोई में खड़े रहने की सजा। इस बार जब भी मीठा खाने का मन करे, तो बाहर से मंगाने के बजाय यह आसान रेसिपी जरूर ट्राई करें।

    यह भी पढ़ें- घर पर बनाएं पंजाबी स्टाइल ‘गुड़ पंजीरी’, इम्युनिटी बढ़ाने और ठंड से बचने का है अचूक नुस्खा

    यह भी पढ़ें- चीनी की जगह खजूर की मिठास, इस सर्दी ट्राई करें ये लजीज आल्मंड-डेट ब्राउनी