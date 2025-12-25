दिवाली हैप्पी तो क्रिसमस मैरी क्यों? जानें Christmas के साथ कैसे मशहूर हुआ यह शब्द
हर साल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार में 'मैरी क्रिसमस' कहने के पीछे एक खास वजह है। 18वीं शताब्दी से पहले दोनों शब्द ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया में हर साल 25 दिसंबर का दिन प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार खुशियां बांटने और मिल-जुलकर रहने का संदेश देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उत्सव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इसे अन्य त्योहारों से अलग बनाती हैं?
आज इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही एक दिलचस्प बात के बारे में बताने बारे हैं। अगर कभी गौर किया हो, यह देखा होगा कि हम किसी भी दूसरे त्योहार को विश करने के लिए हैप्पी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात क्रिसमस की आती है, तो हम मैरी क्रिसमस कहकर एक-दूसरे को विश करते हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। आज इस आर्टिकल में हम आपको इसी वजह के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है मैरी क्रिसमस-
क्यों मनाते हैं क्रिसमस?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु (Jesus Christ) का जन्म हुआ था। हालांकि, आज के समय में यह त्योहार किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रह गया है। वर्तमान में दुनिया भर के विभिन्न समुदायों के लोग इसे 'बड़ा दिन' मानकर सेलिब्रेट करते हैं। इस खास दिन के मौके पर देश-दुनिया के चर्च में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और लोग एक-दूसरे को मिठाई और गिफ्ट्स भी देते हैं।
'हैप्पी' नहीं, 'मैरी' क्रिसमस ही क्यों?
अक्सर लोग यह सोचकर हैरान होते हैं कि दिवाली या नए साल पर हम 'हैप्पी' शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रिसमस के साथ 'मैरी' (Merry) क्यों कहा जाता है? दरअसल, पहले के समय में 'हैप्पी क्रिसमस' कहना ही आम था। आज भी ब्रिटेन की रॉयल फैमिली और दिवंगत महारानी एलिजाबेथ 'हैप्पी क्रिसमस' ही कहा करती थीं।
सबसे पहले कब कहा गया मैरी क्रिसमस?
18वीं शताब्दी से पहले, "मैरी क्रिसमस" और "हैप्पी क्रिसमस" दोनों ही शब्द सुनने को मिलते थे। हालांकि, "मैरी क्रिसमस" के इस्तेमाल का पहला लिखित प्रमाण 1534 में मिलता है, जब एक बिशप ने शाही मंत्री थॉमस क्रॉमवेल को लिखे गए पत्र में इसका इस्तेमाल किया था।
बात करें इस शब्द के लोकप्रिय बनने की, तो साल 1843 में मैरी क्रिसमस शब्द ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस को जाता है। उन्होंने अपनी कालजयी रचना ‘ए क्रिसमस कैरोल’ (A Christmas Carol) में इस शब्द का इतनी प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया कि यह पूरी दुनिया की जुबान पर चढ़ गया।
क्या हैप्पी क्रिसमस कहना गलत है?
व्याकरण के नजरिए से 'हैप्पी क्रिसमस' कहना गलत नहीं है, लेकिन 'मैरी' शब्द उत्सव की उमंग और उत्साह को अधिक गहराई से दर्शाता है। साथ ही “मेरी” शब्द क्रिसमस के साथ इतना प्रसिद्ध और स्वाभाविक रूप से जुड़ गया है कि इसे सुनते ही हम हॉलीडे सीजन में पहुंच जाते हैं!
'मेरी क्रिसमस' वाक्यांश मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोग किया जाता है, जबकि 'हैप्पी क्रिसमस' यूनाइटेड किंगडम में अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि समय के साथ दोनों वाक्यांशों में बदलाव और विकास हुआ है।
