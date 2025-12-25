क्रिसमस पर अपनों को भेजना है खास विशेज? यहां देखें 10 कोट्स और मैसेज, जीत लेंगे सबका दिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस का त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व प्रभु यीशू मसीह के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है। देश-विदेश में इस त्योहार का जश्न देखने को मिलता है। बाजारों और घरों पर लगी लाइट्स, लाल कपड़ों में सेंटा क्लॉज और ढेर सारे गिफ्ट्स क्रिसमस के खास दिन को और भी खास बना देते हैं।

इन सबके अलावा इस मौके पर लोग एक-दूसरे को विशेज भेजकर शुभकामनाएं भी देते हैं। अगर आप भी इस खास दिन पर अपने दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों को मेरी क्रिसमस कहना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस और कोट्स आपके काम आ सकते हैं।

1. आओ भूलकर सारे गम,

दिलों में भरें एक-दूजे के लिए प्यार.

हर आने वाला दिन लाए खुशियों की बहार,

इसी दुआ के साथ मनाएं क्रिसमस का त्योहार

Merry Christmas 2025

(Picture Credit- AI Generated)





2. क्रिसमस आए बनके उजाला

खुल जाए किस्मत का ताला

हमेशा मेहरबान रहे ऊपर वाला

यही दुआ करता हैं चाहने वाला

Happy Christmas 2025





3. क्रिसमस का त्योहार खुशियां लेकर आए,

आपके जीवन में प्यार और शांति भर जाए।

हर दिन मुस्कान से सजा रहे आपका संसार,

मेरी ओर से क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं।

(Picture Credit- AI Generated)

4. देवदूत बनके कोई आएगा,

सारी आशाएं तुम्हारी, पूरी करके जाएगा,

क्रिसमस के इस शुभ दिन पर,

तोहफा और खुशियां दे जाएगा।

Merry Christmas 2025





5. खुदा से क्या मांगू तुम्हारे वास्ते,

सदा खुशियां हो तुम्हारे रास्ते,

हंसी तुम्हारे चेहरे पर रहे इस तरह,

खुशबू फुल का साथ निभाए जिस तरह।

Merry Christmas 2025!

(Picture Credit- AI Generated)

6. सांता क्लॉज आए आपके द्वार,

खुशियों से भर दे आपका संसार।

सेहत, सुख और सफलता मिले हर बार,

क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं बार-बार।





7. आपकी आंखों में सजे हों जो भी सपने

दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं

ये क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए

आपके लिए है हमारी यही शुभकानाएं

(Picture Credit- AI Generated)

8. क्रिसमस की ठंडी रातों में,

खुशियों की मीठी सौगात हो।

परिवार का साथ और दोस्तों का प्यार,

आपका हर दिन खास हो।

Merry Christmas 2025!





9. इस क्रिसमस जीवन खुशियों भरा हो

बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह हो

भविष्य आपका हमेशा रहे खुशहाल

तारों की तरह चमकता आपका रास्ता हो

Merry Christmas 2025!

(Picture Credit- AI Generated)

10. क्रिसमस का यह प्यारा दिन,

लाए जीवन में नई रोशनी।

हर सपना पूरा हो आपका,

दिल में बस जाए सच्ची खुशी।

Merry Christmas 2025!





