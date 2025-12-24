Merry Christmas 2025: सज गया बाजार, आ गया त्योहार, इन खूबसूरत मैसेजेस से कहें 'मैरी क्रिसमस' मेरे यार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस (Christmas 2025) का त्योहार हर साल 25 दिसंबर को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रभू यीशू मसीह का जन्म हुआ था। हालांकि, अब यह त्योहार सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है।

क्रिसमस के खास मौकों पर घर से लेकर बाजार तक हर जगह रंग-बिरंगी लाइट्स और क्रिसमस ट्री की सजावट देखने को मिलती है। इस त्योहार पर दोस्त और परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, एक-दूसरे को तोहफे देते हैं और साथ में मिलकर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हालांकि, इस दिन की शुरुआत एक-दूसरे को मैरी क्रिसमस विश (Merry Christmas Wishes 2025 in Hindi) करके ही होती है। ऐसे में अगर आप भी अपने दोस्तों को मैरी क्रिसमस के खास संदेश भेजना चाहते हैं, तो ये मैरी क्रिसमस के मैसेज भेज सकते हैं।





1. आपकी आंखों में बसे हों जो भी सपने,

दिल में छुपी हो जो भी अभिलाषाएं,

यह क्रिसमस का पर्व उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए बस यही है हमारी शुभकामनाएं।

Merry Christmas 2025





2. देवदूत बनके कोई आएगा,

सारी आशाएं तुम्हारी पूरी करके जाएगा कोई,

क्रिसमस के इस शुभ दिन पर

तौफे खुशियों के दे जायेगा कोई।

Merry Christmas 2025





3. होगी रोशनी, सजेंगे घर और बाजार,

मिलकर गले एक-दूजे के मनाएंगे त्योहार,

देखो आ रहा है क्रिसमस लेकर अपने संग,

ढेर सारी खुशियां, उत्साह और नई उमंग।

Merry Christmas 2025





4. सांता लाए आपके लिए उपहार,

जीवन में हो बस प्यार ही प्यार,

सब करें आपको दुलार,

क्रिसमस हो जाए आपका गुलजार।

Merry Christmas 2025





(Picture Courtesy: Freepik)





5. क्रिसमस का त्योहार खुशियां लेकर आए,

आपके जीवन में प्यार और शांति भर जाए।

हर दिन मुस्कान से सजा रहे आपका संसार,

मेरी ओर से क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं।

Merry Christmas 2025





6. प्यार से भरी जिदगी मिले आपको,

खुशियों से भरे पल मिले आपको।

कभी किसी गम का सामना ना करना पड़े,

ऐसा आने वाला कल मिले आपको।

Merry Christmas 2025





7. हंसते-मुस्कुराते केक तुम खाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना,

बहुत प्यार से ये क्रिसमस मनाना।

Merry Christmas 2025





8. सबके दिलों में हो प्यार,

आनेवाला हर दिन लाए खुशियां हजार

आपके जीवन में आ जाए बहार,

मुबारक हो क्रिसमस का त्योहार।

Merry Christmas 2025





9. फरिश्ता बनकर आएगा कोई,

सारी उम्मीदें पूरी करके जाएगा कोई,

क्रिसमस के इस खास दिन पर,

गिफ्ट में खुशियां देकर जाएगा कोई।

Merry Christmas 2025





(Picture Courtesy: Freepik)





Merry Christmas 2025