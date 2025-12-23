क्रिसमस पर दोस्तों के लिए लेने हैं खास तोहफे, तो मनीष मल्होत्रा से जानें परफेक्ट गिफ्ट चुनने की गाइड

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्रिसमस (Christmas 2025) सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशियां बांटने, रिश्तों को और मजबूत करने और अपनों को स्पेशल फील कराने का मौका होता है। ऐसे में दोस्तों और सहकर्मियों के लिए सही गिफ्ट चुनना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्या लें, क्या न लें, कहीं गिफ्ट बहुत पर्सनल तो नहीं, या फिर बहुत साधारण?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की गिफ्टिंग फिलॉसफी (Christmas Gift Guide) काफी मददगार साबित हो सकती है। मनीष मल्होत्रा मानते हैं कि लक्जरी का मतलब सिर्फ खूबसूरत चीज खरीदना नहीं है, बल्कि उसमें एक भावना, एक कहानी होनी चाहिए। यानी एक अच्छा गिफ्ट वही होता है, जो सामने वाले के लिए मायने रखे और समय के साथ यादगार बन जाए।

गिफ्ट खरीदने से पहले खुद से पूछें ये 3 सवाल एक इंटरव्यू में मनीष ने बताया कि कोई भी गिफ्ट लेने से पहले तीन बातों पर जरूर सोचना चाहिए- पहला, सामने वाला इंसान कैसा है? दूसरा, उसे सच में क्या पसंद है? और तीसरा, क्या यह गिफ्ट उसकी पर्सनैलिटी मैच करता है?

अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से ढूंढ लेते हैं, तो गिफ्ट कभी गलत नहीं हो सकता। सहकर्मियों के लिए आप एलिगेंट और यूजफुल चीजें चुन सकते हैं, जबकि दोस्तों के लिए थोड़ा पर्सनल टच जोड़ सकते हैं। (Picture Courtesy: Freepik) जिन लोगों को अच्छी तरह नहीं जानते, उनके लिए क्या लें? ऑफिस या प्रोफेशनल सर्कल में कई ऐसे लोग होते हैं, जिनकी पसंद-नापसंद हमें नहीं पता होती। ऐसे में मनीष मल्होत्रा का जवाब बेहद सिंपल है, फूल। उन्होंने बताया कि फूल टाइमलेस होते हैं, हर मौके पर फिट बैठते हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। एक खूबसूरत बुके न तो ज्यादा पर्सनल होता है और न ही बहुत फॉर्मल। यह एक सेफ, एलिगेंट और पॉजिटिव गिफ्ट ऑप्शन है।

सबसे कीमती गिफ्ट, जिसकी कोई कीमत नहीं मनीष कहते हैं कि सबसे बेहतरीन गिफ्ट है, समय। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के साथ बैठकर बात करना, पूरी तरह प्रेजेंट रहना या जरूरत के वक्त साथ खड़ा होना, किसी भी महंगे गिफ्ट से ज्यादा कीमती है। क्रिसमस पर अपने दोस्तों और सहकर्मियों को समय देना, उनके साथ क्वालिटी मोमेंट्स बिताना, सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है।

त्योहार और साथ बैठकर सेलिब्रेशन का महत्व मनीष मल्होत्रा को त्योहारों पर लोगों को होस्ट करना बहुत पसंद है। उनके लिए त्योहार का असली मतलब है कनेक्शन, खुशी और ग्रैटिट्यूड। उनका मानना है कि जब लोग एक टेबल के चारों ओर बैठते हैं, तो वहां अच्छा खाना सबसे अहम होता है। अच्छा और भरपूर खाना लोगों को जोड़ता है, बातचीत को आसान बनाता है और माहौल को गर्मजोशी से भर देता है।