Happy Christmas: प्रभु यीशु जन्मोत्सव पर कटे केक, गूंजे कैरल, छाईं खुशियां

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गिरजाघरों की रौनक बुधवार को देखने लायक थी। रोशनी से सभी गिरजाघर जगमगा रहे थे। पेड़-पौधों व भवनों पर भी सतरंगी विद्युत झालरें रोशनी बिखेर रही थीं। पूजा-प्रार्थनाओं से वातावरण भक्ति व आस्था से ओतप्रोत था। रात 12 बजे प्रेम, क्षमा, शांति व सेवा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैरल गूंजे, पटाखे-फुलझड़ियां जलाए गए, केक काटे गए और वातावरण में गूंज उठा- हैप्पी बर्थ डे टू यू यीशु। इसके बाद सभी ने एक-दूसरे को 'मेरी क्रिसमस'- 'हैप्पी क्रिसमस' कहकर शुभकामनाएं दी। देर रात सभी गिरजाघरों में मिस्सा बलिदान पूजा व विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई। बड़ी संख्या में विश्वासियों ने प्रभु के प्रति अपनी आस्था व श्रद्धा अर्पित की और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धर्माध्यक्षों ने आशीष लुटाए और सभी के सुखमय जीवन की मंगलकामना की। आस्था का आलम यह था कि कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु देर रात घरों से निकलकर गिरजाघर पहुंचे और प्रभु जन्मोत्सव में भाग लिया। गिरजाघरों में पूरी रात जश्न का माहौल था।

क्रिसमस के अवसर पर सेंट जोसेफ चर्च सिविल लाइंस में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लेते आनुयायी। जागरण सेंट जोसफ चर्च सिविल लाइंस में रात 9.30 बजे कैरल शुरू हुआ और 10.30 बजे मिस्सा बलिदान पूजा व विशेष प्रार्थना सभा। मुख्य याजक बिशप डा. मैथ्यू नेल्लिकुन्नेल थे। उनके साथ फादर जीजो एंथोनी व फादर रौजर ने विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कर मंगल की कामना की। पूजा के बाद गोशाला की झांकी के सामने मोमबत्तियां जलाई गईं। केक काटा गया और सभी में वितरित किया गया। काफी के साथ लोगों ने केक का स्वाद लिया।

डायोसिस आफ लखनऊ के गिरजाघरों में रात 11 बजे विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। सेंट जान चर्च बशारतपुर में आयोजित प्रार्थना सभा में रेव्ह. रोशन लाल की उपस्थिति में मसीही विश्वासियों प्रभु यीशु की उपासना की और उनकी महिमा के गीत गाए। आराधना का आरंभ बाइबिल के एक अंश के पाठ से हुआ।