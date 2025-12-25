Happy Christmas: प्रभु यीशु जन्मोत्सव पर कटे केक, गूंजे कैरल, छाईं खुशियां
गोरखपुर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गिरजाघर रोशनी से जगमगा रहे थे और वातावरण भक्तिमय था। रात 12 बजे कैरल गूंजे, पटाख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गिरजाघरों की रौनक बुधवार को देखने लायक थी। रोशनी से सभी गिरजाघर जगमगा रहे थे। पेड़-पौधों व भवनों पर भी सतरंगी विद्युत झालरें रोशनी बिखेर रही थीं। पूजा-प्रार्थनाओं से वातावरण भक्ति व आस्था से ओतप्रोत था। रात 12 बजे प्रेम, क्षमा, शांति व सेवा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
कैरल गूंजे, पटाखे-फुलझड़ियां जलाए गए, केक काटे गए और वातावरण में गूंज उठा- हैप्पी बर्थ डे टू यू यीशु। इसके बाद सभी ने एक-दूसरे को 'मेरी क्रिसमस'- 'हैप्पी क्रिसमस' कहकर शुभकामनाएं दी।
देर रात सभी गिरजाघरों में मिस्सा बलिदान पूजा व विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई। बड़ी संख्या में विश्वासियों ने प्रभु के प्रति अपनी आस्था व श्रद्धा अर्पित की और उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धर्माध्यक्षों ने आशीष लुटाए और सभी के सुखमय जीवन की मंगलकामना की। आस्था का आलम यह था कि कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालु देर रात घरों से निकलकर गिरजाघर पहुंचे और प्रभु जन्मोत्सव में भाग लिया। गिरजाघरों में पूरी रात जश्न का माहौल था।
क्रिसमस के अवसर पर सेंट जोसेफ चर्च सिविल लाइंस में आयोजित प्रार्थना सभा में भाग लेते आनुयायी। जागरण
सेंट जोसफ चर्च सिविल लाइंस में रात 9.30 बजे कैरल शुरू हुआ और 10.30 बजे मिस्सा बलिदान पूजा व विशेष प्रार्थना सभा। मुख्य याजक बिशप डा. मैथ्यू नेल्लिकुन्नेल थे। उनके साथ फादर जीजो एंथोनी व फादर रौजर ने विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कर मंगल की कामना की। पूजा के बाद गोशाला की झांकी के सामने मोमबत्तियां जलाई गईं। केक काटा गया और सभी में वितरित किया गया। काफी के साथ लोगों ने केक का स्वाद लिया।
डायोसिस आफ लखनऊ के गिरजाघरों में रात 11 बजे विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। सेंट जान चर्च बशारतपुर में आयोजित प्रार्थना सभा में रेव्ह. रोशन लाल की उपस्थिति में मसीही विश्वासियों प्रभु यीशु की उपासना की और उनकी महिमा के गीत गाए। आराधना का आरंभ बाइबिल के एक अंश के पाठ से हुआ।
क्रिसमस के अवसर पर सजा सेंट जान चर्च। जागरण
इसके बाद श्रद्धालुओं ने समवेत स्वर में 'मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा' गीत गाया। युवाओं द्वारा अनेक एकल व समूह गान प्रस्तुत किए गए। देश व विश्वशांति के लिए प्रार्थना की गईं। पीस टर्बनिकल चर्च मयूर विहार के बिशप लविंग मुरार ने कहा कि प्रभु यीशु का जन्म संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं। इसीलिए दुनिया के प्रायः सभी देशों में उनका जन्मोत्सव एक साथ 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सेंट थामस चर्च धरमपुर, सेंट मार्क चर्च स्टर्नपुर पादरी बाजार, फुल गोस्पल चर्च मोती पोखरा, क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक समेत सभी चर्चों में प्रार्थना सभा आयोजित की गई।
आज इन चर्चों में इतने बजे शुरू होगी प्रार्थना
- सेंट जोसफ चर्च सिविल लाइंस में प्रातः 8:30 बजे
- सेंड एंथोनी चर्च धरमपुर में प्रातः 8:30 बजे
- सेंट जान चर्च बशारतपुर में प्रातः 9:00 बजे
- सेंट थामस चर्च धर्मपुर में प्रातः 9:00 बजे
- सेंट ल्यूक चर्च राप्ती नगर में प्रातः 9:00 बजे
- सेंट मार्टिन चर्च खरैया पोखरा में प्रातः 9:00 बजे
- सेंट एंड्रयूज चर्च कौवा बाग में प्रातः 9:00 बजे
- क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक प्रातः 9:30 बजे
- मसीही कलीसिया खरैया पोखरा में प्रातः 9:30 बजे
- पीस टर्बनिकल चर्च मयूर विहार में प्रातः 10:00 बजे
यह हमारे प्रभु यीशु का जन्मोत्सव है। हमारे लिए यह बहुत बड़ा त्योहार है। उनके बताए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य करेंगे, प्रभु से मैंने यही प्रार्थना की है कि वे मुझे इस उद्देश्य में सफल करें।
-अमित राबर्ट, बशारतपुर
प्रभु यीशु का जन्मोत्सव हमें सेवा, समर्पण, शांति व प्रेम का संदेश देता है। सभी लोगों में इस भाव का प्रसार हो और सभी आनंदित होकर प्रेम से एक-दूसरे के साथ रहें। प्रभु यीशु से मैं यही प्रार्थना करता हूं।
-वीपी अलेक्जेंडर, बशारतपुर
