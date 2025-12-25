गोरखपुर में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से संपत्ति हड़पने की कोशिश, एक आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से संपत्ति हड़पने की कोशिश करने वाले एक आरोपित को एम्स पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित की पहचान झरना टोला, टीचर कालोनी निवासी गया प्रसाद यादव के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद आरोपित को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में पुलिस को नगर निगम कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। पुलिस उसकी भी जांच करेगी।

थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना के सोनबह गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने इस मामले में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनके परिवार की पहचान और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उनके पट्टीदार योगेंद्र प्रताप यादव और गया प्रसाद यादव ने 12 अप्रैल 2019 को फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया था।

यह फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम गोरखपुर से जारी कराया गया था, जिसे जांच के बाद 14 दिसंबर 2020 को निरस्त कर दिया गया। इसके बावजूद आरोपितों ने 18 अक्टूबर 2020 को दोबारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया, जिसे नगर निगम ने 13 अप्रैल 2023 को भी निरस्त कर दिया।