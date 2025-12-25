नए साल में गोरखपुर शहर के नाम जुड़ेगा एक और पर्यटन केंद्र, ले सकेंगे बोटिंग का मजा
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए साल में एक और पर्यटन केंद्र शहर के नाम जुड़ जाएगा। शहर के दक्षिणी छोर में रामगढ़ताल प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए कायाकल्प से टूरिज्म का हाट स्पाट बना हुआ है तो वहीं, अब उत्तरी छोर पर चिलुआताल पर्यटकों को लुभाएगा। चिलुआताल घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। नए वर्ष में जनवरी में लोकार्पण हो सकता है।
सीएम योगी के विजन से विकसित चिलुआताल टूरिस्ट स्पाट मनोरंजन के साथ रोजगार का केंद्र भी बनेगा। सात दुकानें यहां बनकर तैयार हो गईं हैं। घाट पर एक तरफ लोग सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर मनोरंजन करेंगे वहीं लोग यहां लगी दुकानों पर जायके का आनंद भी ले सकेंगे। यही नहीं, चिलुआताल में भी रामगढ़ताल की तर्ज पर लोगों को बोटिंग करने की सुविधा मिलेगी।
पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि चिलुआताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 20 करोड़ 39 लाख रुपये की परियोजना को मूर्त रूप दिया गया है। चिलुआताल भी रामगढ़ताल की तरह दशकों से उपेक्षित पड़ा रहा। योगी सरकार ने पहले रामगढ़ताल का कायाकल्प कर उसे वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया तो अब चिलुआताल को संवारा गया है।
कार्य जो पूरे हो चुके हैं
कार्यदायी संस्था के रूप में यूपी प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कराए गए कार्यों में 570 मीटर पाथवे निर्माण, 70 मीटर तक घाट के सीढ़ियों का निर्माण, ताल किनारे रेलिंग, सोलर लाइट, इंटरलाकिंग, सीसी रोड, बेंच, एप्रोच रोड, बोल्डर पिचिंग, दुकान, शौचालय फिडींग रूम जैसे बुनियादी कार्यों के अलावा कार्य भी पूरे हो चुके हैं। इससे चिलुआताल की आभा निखर कर सामने आ रही है। लोग अभी से ही सुबह टहलने के लिए आना शुरू कर दिए हैं। दिन में भी यहां लोग घाट का आनंद लेना शुरू कर दिए हैं।
