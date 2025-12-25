नए साल में गोरखपुर शहर के नाम जुड़ेगा एक और पर्यटन केंद्र, ले सकेंगे बोटिंग का मजा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नए साल में एक और पर्यटन केंद्र शहर के नाम जुड़ जाएगा। शहर के दक्षिणी छोर में रामगढ़ताल प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए कायाकल्प से टूरिज्म का हाट स्पाट बना हुआ है तो वहीं, अब उत्तरी छोर पर चिलुआताल पर्यटकों को लुभाएगा। चिलुआताल घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा हो गया है। नए वर्ष में जनवरी में लोकार्पण हो सकता है।

सीएम योगी के विजन से विकसित चिलुआताल टूरिस्ट स्पाट मनोरंजन के साथ रोजगार का केंद्र भी बनेगा। सात दुकानें यहां बनकर तैयार हो गईं हैं। घाट पर एक तरफ लोग सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर मनोरंजन करेंगे वहीं लोग यहां लगी दुकानों पर जायके का आनंद भी ले सकेंगे। यही नहीं, चिलुआताल में भी रामगढ़ताल की तर्ज पर लोगों को बोटिंग करने की सुविधा मिलेगी।