कहीं टूटती हैं प्लेट्स, कहीं खाए जाते हैं 12 अंगूर; ऐसे हैं दुनिया भर में New Year मनाने के अनोखे तरीके
हर कोई नए साल (New Year 2026 Celebration) का स्वागत बड़े ही उल्लास और उमंग के साथ करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के अलग-अलग देश नए साल का स्व ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल (New Year 2026), नई उम्मीदें, नए रेजोल्यूशन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के लगभग हर देश में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को लोग अपने-अपने अंदाज में नए साल का स्वागत करते हैं।
कहीं यह जश्न शोर-शराबे और आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है, तो कहीं यह धार्मिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों से जुड़ा होता है। आइए जानते हैं कि अलग-अलग देशों में न्यू ईयर (New Celebration in Different Countries) कैसे मनाया जाता है।
जापान- 108 घंटियों की आवाज
जापान में नए साल का जश्न बेहद शांत और आध्यात्मिक होता है। यहां 31 दिसंबर की रात को बौद्ध मंदिरों में ‘जॉया नो काने’ नाम की परंपरा निभाई जाती है। इसके तहत मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। माना जाता है कि इंसान के भीतर 108 तरह की बुराइयां या इच्छाएं होती हैं और हर घंटी की आवाज एक-एक बुराई को दूर करती है। इस तरह लोग शुद्ध मन से नए साल का स्वागत करते हैं।
(Picture Courtesy: Facebook)
स्पेन- 12 अंगूरों की परंपरा
स्पेन में न्यू ईयर सेलिब्रेशन काफी मजेदार होता है। यहां आधी रात को घड़ी की हर घंटी के साथ एक-एक अंगूर खाने की परंपरा है। कुल 12 घंटियों के साथ 12 अंगूर खाए जाते हैं, जो साल के 12 महीनों का प्रतीक होते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति सही समय पर सभी अंगूर खा लेता है, उसका पूरा साल खुशहाल और लकी रहता है।
(Picture Courtesy: istock)
स्कॉटलैंड- फर्स्ट फुटिंग
स्कॉटलैंड में नए साल को ‘हॉगमने’ कहा जाता है और यहां ‘फर्स्ट फुटिंग’ की परंपरा बहुत खास मानी जाती है। नए साल में सबसे पहले जो व्यक्ति किसी घर में कदम रखता है, वह घर के लिए सौभाग्य लेकर आता है। आमतौर पर लंबे कद और काले बालों वाले व्यक्ति को शुभ माना जाता है।
इटली- पुरानी चीजों को अलविदा
इटली में नए साल पर लोग पुराने सामान को बाहर फेंकने की परंपरा निभाते हैं। खासतौर पर पुराने बर्तन, फर्नीचर या इस्तेमाल न होने वाली वस्तुएं खिड़की से बाहर फेंकी जाती हैं। इसका मतलब होता है कि पुराने साल की नेगेटिविटी को छोड़कर नए साल का खुले दिल से स्वागत किया जाए। इसके अलावा यहां लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है।
डेनमार्क- प्लेटें तोड़कर जश्न
डेनमार्क में न्यू ईयर पर लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर के दरवाजे पर प्लेट्स तोड़ते हैं। जितनी ज्यादा टूटी प्लेट्स, उतना ज्यादा सौभाग्य माना जाता है। यह परंपरा दोस्ती, प्रेम और अच्छे संबंधों का प्रतीक है। यहां आधी रात को कुर्सी से कूदकर नए साल में प्रवेश करना भी शुभ माना जाता है।
(Picture Courtesy: Instagram)
अमेरिका- टाइम स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप
अमेरिका में न्यू ईयर का सबसे मशहूर जश्न न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में होता है। यहां हर साल लाखों लोग जमा होते हैं और ठीक रात 12 बजे चमकती हुई बॉल को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखते हैं। जैसे ही बॉल नीचे पहुंचती है, नया साल शुरू हो जाता है और पूरा इलाका आतिशबाजी और तालियों से गूंज उठता है।
(Picture Courtesy: Instagram)
