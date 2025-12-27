आखिर क्या है 4-2-4 स्किनकेयर रूल, जिसके दीवाने हो रहे हैं लोग? जान लें इसके फायदे और नुकसान
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खूबसूरत दिखने के लिए लोग अक्सर कई चीजें ट्राई करते हैं। महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से लेकर ट्रेंडिंग ब्यूटी हैक्स तक, लोग आजकल अपनी स्किन का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर स्किनकेयर से जुड़े कई ट्रेंड्स और रूल्स वायरल होते रहते हैं। 4-2-4 रूल इन्हीं में से एक है, जो आजकल कई लोगों का पसंदीदा बनता जा रहा है।
आज इस आर्टिकल में हम इसी रूल और इससे होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका स्किन पर कैसा असर पड़ता है। आइए जानते हैं 4-2-4 रूल के बारे में विस्तार से-
क्या है 4-2-4 रूल?
आजकल कोरियन स्किन केयर काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और 4-2-4 रूल भी कोरियन स्किनकेयर का ही हिस्सा है, जिसमें एक तीन-स्टेप वाली क्लीनिंग टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस रूल के तीन स्टेप निम्न हैं-
- लगभग चार मिनट तक ऑयल बेस्ड क्लींजर से मसाज करें।
- दो मिनट तक वॉटर बेस्ट क्लींजर से चेहरा साफ करें।
- चार मिनट तक चेहरे को खूब पानी से धोएं।
4-2-4 स्किनकेयर रूल के फायदे क्या है?
यह स्किनकेयर रूल इसलिए लोकप्रिय हुई, क्योंकि यह त्वचा को गहराई से साफ करने के साथ-साथ उसे हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है, जो हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
ऑयल क्लींजर बिना रगड़े जिद्दी मेकअप, वॉटरप्रूफ सनस्क्रीन और एक्सट्रा सीबम को हटा देते हैं। फिर दूसरी बार स्किन साफ करने पर बचे हुए अवशेष और गंदगी भी साफ हो जाती है, जबकि लंबे समय तक मुंह धोने से यह सुनिश्चित होता है कि पोर्स में कोई भी मेकअप प्रोडक्ट न रह जाए।
क्या सच में असरदार है 4-2-4 रूल?
अक्सर ज्यादा पॉपुलर होने वाली चीजें कम असरदार होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 4-2-4 रूल सच में असरदार है या नहीं। इस सवाल के जवाब में यह कहा जा सकता है कि लंबे समय तक स्किन की मालिश करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है और स्किन कुछ समय के लिए हेल्दी और चमकदार दिखने लगती है। हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि यह चमक परमानेंट नहीं है और मुंहासे, पिगमेंटेशन या उम्र बढ़ने जैसी समस्याओं का कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है।
क्या 4-2-4 स्किनकेयर रूल सबके लिए सही है?
भले ही यह रूल स्किन को क्लीन करने का जेंटल तरीका है, लेकिन रोजाना 10 मिनट तक स्किन को साफ करना कुछ स्किन टाइप के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। ज्यादा स्किन क्लीन करने से सेंसिटिव या मुंहासे वाली स्किन में जलन हो सकती है, जिससे स्किन बैरियर में गड़बड़ी हो सकती है।
स्किन की बहुत ज्यादा सफाई करने से त्वचा के सारे नेचुरल ऑयल निकल जाते हैं और इससे रूखापन, लालिमा, मुंहासे हो सकते हैं और यहां तक कि रोसैसिया या एक्जिमा जैसी समस्याएं भी बिगड़ सकती हैं।
