कहीं आपकी रनिंग आपको बूढ़ा तो नहीं बना रही? जानें क्या है रनर्स फेस सिंड्रोम और इससे बचने का तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रनिंग या दौड़ना सेहतमंद रहने के लिए सस्ता और सुरक्षित तरीका माना गया है, लेकिन क्या आपको पता है इस दौरान स्किन को सही प्रोटेक्शन ना देना नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसकी वजह से थोड़े ही समय में त्वचा पर काफी सारी समस्याएं स्पष्ट नजर आने लगती हैं।

रनिंग छोड़ना इसका विकल्प नहीं, बल्कि सावधानी बरतना और सही टेक्नीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं, रनर्स फेस के क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

नजर आते हैं ऐसे लक्षण

चेहरे पर दुबलापन दिखना

थकान, मोटी, लटकती हुई स्किन

झुर्रियां नजर आना

धंसी हुई आंखें

दौड़ने से जुड़ा है चेहरे पर उम्र का नजर आना

लंबी दूरी तक दौड़ लगाना और एक्सरसाइज के दूसरे तरीकों से वजन कम होता है। इसके साथ ही बॉडी का फैट भी कम हो जाता है। चेहरे की पल्म्पनेस कम हो जाती है और वो पतला नजर आने लगता है। ऐसा होने से स्किन पर उम्र से ज्यादा एज दिखती है। सन प्रोटेक्शन के बिना रनिंग करने से झुर्रियां, सन स्पॉट्स, रंगत में बदलाव और स्किन मोटी होने लगती है।