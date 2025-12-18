Language
    कहीं आपकी रनिंग आपको बूढ़ा तो नहीं बना रही? जानें क्या है रनर्स फेस सिंड्रोम और इससे बचने का तरीका

    By Niharika PandeyEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    रनर्स फेस सिंड्रोम में धावकों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आते हैं, स्किन की टाइटनेस कम हो जाती है, झुर्रियां और थकान नजर आने लगती है। धूप से होने वाले डैम ...और पढ़ें

    रनिंग करते समय स्किन का रखें खास ख्याल (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रनिंग या दौड़ना सेहतमंद रहने के लिए सस्ता और सुरक्षित तरीका माना गया है, लेकिन क्या आपको पता है इस दौरान स्किन को सही प्रोटेक्शन ना देना नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसकी वजह से थोड़े ही समय में त्वचा पर काफी सारी समस्याएं स्पष्ट नजर आने लगती हैं।

    रनिंग छोड़ना इसका विकल्प नहीं, बल्कि सावधानी बरतना और सही टेक्नीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं, रनर्स फेस के क्या लक्षण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

    नजर आते हैं ऐसे लक्षण

    • चेहरे पर दुबलापन दिखना
    • थकान, मोटी, लटकती हुई स्किन
    • झुर्रियां नजर आना
    • धंसी हुई आंखें

    दौड़ने से जुड़ा है चेहरे पर उम्र का नजर आना

    लंबी दूरी तक दौड़ लगाना और एक्सरसाइज के दूसरे तरीकों से वजन कम होता है। इसके साथ ही बॉडी का फैट भी कम हो जाता है। चेहरे की पल्म्पनेस कम हो जाती है और वो पतला नजर आने लगता है। ऐसा होने से स्किन पर उम्र से ज्यादा एज दिखती है। सन प्रोटेक्शन के बिना रनिंग करने से झुर्रियां, सन स्पॉट्स, रंगत में बदलाव और स्किन मोटी होने लगती है।

    ऐसे बचें रनर्स फेस की परेशानी से

    • रोज लगाएं सनस्क्रीन: जब भी बाहर रनिंग के लिए जाएं कम से कम 30 एसपीएफ वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। इससे आप यूवी और अल्ट्रावॉयलेट किरणों से सुरक्षित रहेंगे। वॉटर रेजिस्टेंस सनस्क्रीन अप्लाई करें और हर दो घंटे पर रीअप्लाय भी।
    • तेज धूप में दौड़ने से बचें: तड़के सुबह या शाम के समय ही रनिंग का समय चुनें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रनिंग करने से बचें। अगर ऐसा करना संभव नहीं तो उन रास्तों पर रनिंग करें जहां पेड़ों की छांव ज्यादा रहती हो।
    • मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें: सुबह और रात के समय चेहरे को मॉइश्चराइज जरूर करें। इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी और लचीलापन बरकरार रहेगा।
    • डाइट में कुछ खास: अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स और हरी सब्जियां, चुकंदर, ब्रोकली और बेरीज जैसी चीजें ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को हेल्दी रखने हैं और सेल्स को दोबारा बनने में मदद करते हैं।
    • पानी भी है जरूरी: चाहे कोई भी मौसम हो शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है, खासकर अगर आप रनिंग या कोई और एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे स्किन का मॉइश्चर और लचीलापन बना रहेगा।

