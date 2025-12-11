मेकअप की परतें भी नहीं छुपा पा रहीं डार्क सर्कल्स? तो 15 मिनट का ये 'जादू' आपकी आंखों को देगा नया निखार
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे की बाकी स्किन के मुकाबले आंखों के नीचे की स्किन ज्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। इस वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या पफीनेस होने का खतरा बना रहता है। कई बार मेकअप भी इन समस्याओं को छुपाने में नाकाम हो जाता है।
ऐसे में अंडर आई पैच को आंखों के नीचे के काले घेरे या सूजन को दूर करने में काफी कारगर माना गया है। इस आर्टिेकल में हम जानेंगे यह आई पैच कैसे काम करता है और इसे लगाने का सही तरीका क्या है।
इन वजहों से हो सकते हैं डार्क सर्कल्स या पफीनेस
- जेनेटिक्स
- डिहाइड्रेशन
- बढ़ती उम्र
- सोने-जगने का तय समय ना होना
- आंखों के नीचे स्किन ज्यादा पतली होना
ऐसे चुनें अपना आई पैच
- प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह पड़ताल कर लें।
- उसमें इस्तेमाल किए गए तत्वों के बारे में पढ़े, जो आपकी स्किन के लिए फायदेमंद हो।
- सिंथेटिक फ्रेगरेंस वाले आई पैच लेने से बचें।
- ठोस रिसर्च या क्लीनिकल ट्रायल द्वारा तैयार किए गए आई पैच ही लें।
इस तरह करें अंडर आई पैचेस का इस्तेमाल
- सबसे पहले चेहरे के मेकअप को फेस क्लींजर से अच्छी तरह साफ कर लें।
- आई पैच को आंखों के नीचे लगाकर कम से कम 15-20 मिनट तक रहने दें।
- धीरे-धीरे पैच को हटाएं और बचे हुए सीरम को हल्के हाथों से थपथपाते हुए लगाएं।
- अंडर आई पैच को आप हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जब आपको ज्यादा केयर की जरूरत महसूस हो।
- इसे आप दिन या रात किसी भी वक्त लगा सकते हैं और इसे हटाने के बाद आप अपना नॉर्मल आई केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं।
ऐसा करने से बचें
- अंडर आई पैचेस लगाने से पहले कोई भी सीरम या क्रीम अप्लाई न करें।
- एक पैच एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए हर बार नया पैच ही निकालें।
- पैच हटाते ही तुरंत चेहरे को न धोएं, क्योंकि पैच हटाने के बाद भी यह अपना काम करता रहता है।
आई पैचेस में इन तत्वों को जरूर देखें
- हयालूरोनिक एसिड: इससे स्किन को तुरंत ही नमी मिलती है और यह स्किन में लॉक हो जाती है।
- एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त विटामिन्स: झुर्रियों को कम करने और रंगत को एकसमान करने में मदद करता है।
