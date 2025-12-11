मेकअप की परतें भी नहीं छुपा पा रहीं डार्क सर्कल्स? तो 15 मिनट का ये 'जादू' आपकी आंखों को देगा नया निखार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चेहरे की बाकी स्किन के मुकाबले आंखों के नीचे की स्किन ज्यादा पतली और सेंसिटिव होती है। इस वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स या पफीनेस होने का खतरा बना रहता है। कई बार मेकअप भी इन समस्याओं को छुपाने में नाकाम हो जाता है।