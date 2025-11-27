सर्दी के मौसम में हीटर का ज्यादा इस्तेमाल आपकी आंखों पर पड़ सकता है भारी, डॉक्टर की सलाह न मानी तो होगी दिक्कत

जागरण संवाददाता, शिमला। नवंबर के खत्म होते ही शहर में सर्दी बढ़ती जा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए घरों में हीटर व ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके इस्तेमाल से सर्दी से राहत तो मिल रही है, लेकिन सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इससे आंखों में नमी सूखने, आंखों में जलन, भारीपन की परेशानी लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं।



हीटर व ब्लोअर की गर्म हवा सीधे आंखों में पड़ने से परेशानी बढ़ा रही है और आंखों की नमी सूख रही है। आइजीएमसी में नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में प्रतिदिन 250 से 300 मरीज उपचार करवाने पहुंच रहे हैं। इनमें 10 से 15 मरीज हीटर से होने वाली परेशानी को लेकर आ रहे हैं।



आंखों में सूखापन (ड्राइनेस) एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार ये किसी व्यक्ति के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। मौसम का असर सबसे ज्यादा आंखों पर ही पड़ता है।

सर्दी में बढ़ती है ड्राइनेस की समस्या मौसम, हीटिंग, ठंडी और तेज हवाएं सीधे चेहरे पर लगती हैं। इसकी वजह से आंखें सूखी हो जाती हैं। सर्दियों में हीटिंग की वजह से भी ड्राइनेस की समस्या हो जाती है। सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से आंखों में सूखेपन की समस्या हो सकती है।

सूखेपन को खत्म करने के लिए समय पर पीएं पानी आंखों के सूखेपन को खत्म करने के लिए समय पर पानी पीना चाहिए। आंखों में सूखापन होने पर खुजली व जलन होती है। ऐसे में आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठंडी हवाएं भी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। सर्द हवाओं के साथ धूल के कण व जहरीला धुआं आंखों में चला जाता है। इसकी वजह से आंखों में सूखेपन की समस्या हो सकती है।