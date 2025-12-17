Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपकी सुंदरता भी छीन रही जहरीली हवा! 20 की उम्र में दिखने लगेंगे 40 के, अगर नहीं की ये 5 चीजें

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    दिल्ली में जहरीली हवा से हर कोई चिंतित है। प्रदूषण का सेहत और त्वचा पर गंभीर असर पड़ रहा है। डॉ. चांदनी जैन गुप्ता के अनुसार, प्रदूषण से स्किन पोर्स म ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली की जहरीली हवा: सुंदरता पर खतरा, ऐसे करें बचाव (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में जहरीली होती हवा ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। शहर की हवा बद से बदतर हो चुकी है और ऐसे में यहां सांस लेना किसी जहर अंदर लेने जैसा हो चुका है। खुद डॉक्टर्स भी लोगों को कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेजी से बढ़ते प्रदूषण की वजह से सेहत पर काफी गंभीर असर पड़ रहा है। साथ ही यह हमारी स्किन को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए हमने एलेंटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली में डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन एमबीबीएस एवं एमडी डॉ. चांदनी जैन गुप्ता से बातचीत की। 

    बढ़ रहीं स्किन से जुड़ी समस्याएं 

    उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण का स्किन हेल्थ पर सीधा प्रभाव पड़ता है, खासकर जब एयर क्वालिटी बेहद खराब हो। पीएम 2.5 जैसे छोटे प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल्स त्वचा पर जम जाते हैं और स्किन पोर्स में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। 

    इससे त्वचा की प्रोटेक्टिल लेयर कमजोर हो जाती है, जिसके चलते स्किन ड्राई और बेजान हो जाती है, मुंहासे, पिगमेंटेशन और तेजी से बढ़ती उम्र जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इन दिनों बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सेंसिटिव स्किन, लालिमा, खुजली और एक्जिमा या रोसैसिया जैसी समस्याओं का भी अनुभव हो सकता है।

    कैसे रखें स्किन का ख्याल?

    • खराब एयर क्वालिटी वाले दिनों में त्वचा की सुरक्षा के लिए, जेंटल लेकिन रेगुलर देखभाल जरूरी है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

    • दिन में दो बार चेहरा साफ करने से प्रदूषक कण दूर रहते हैं और पोर्स बंद होने से बचाव होता है।
    • स्किन पर हार्ड स्क्रब करने से बचना चाहिए क्योंकि वे स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। 
    • एक अच्छा मॉइस्चराइजर स्किन के नेचुरल प्रोटक्शन को मजबूत करता है और प्रदूषण से होने वाले रूखेपन के कारण होने वाली पानी की कमी को कम करता है। 
    • एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर प्रोडक्ट्स, जैसे कि विटामिन सी या ई रिच प्रोडक्ट्स, फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को बेअसर करने में मदद कर सकते हैं।
    • प्रदूषित मौसम में भी सनस्क्रीन जरूरी है, क्योंकि यूवी किरणें और प्रदूषण मिलकर त्वचा की एजिंग प्रोसेस को तेज करते हैं। 
    • घर पर, प्रदूषण के पीक समय में खिड़कियां बंद रखना भी मददगार हो सकता है। 
    • पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां खाना और खराब हवा वाले दिनों में हैवी मेकअप से बचना भी स्किन हेल्दी रखने में मददगार होता है।

    यह भी पढ़ें- प्रदूषण वाली खांसी और गले की खराश से हैं परेशान? तो राहत पाने के लिए अपनाएं 5 अचूक घरेलू इलाज

    यह भी पढ़ें- गैस चैंबर बनी दिल्ली; खिड़की-दरवाजे बंद करना काफी नहीं, घर में प्रदूषण कम करने के लिए करें 7 उपाय