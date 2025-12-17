आपकी सुंदरता भी छीन रही जहरीली हवा! 20 की उम्र में दिखने लगेंगे 40 के, अगर नहीं की ये 5 चीजें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में जहरीली होती हवा ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। शहर की हवा बद से बदतर हो चुकी है और ऐसे में यहां सांस लेना किसी जहर अंदर लेने जैसा हो चुका है। खुद डॉक्टर्स भी लोगों को कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़ने की सलाह दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेजी से बढ़ते प्रदूषण की वजह से सेहत पर काफी गंभीर असर पड़ रहा है। साथ ही यह हमारी स्किन को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए हमने एलेंटिस हेल्थकेयर, नई दिल्ली में डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन एमबीबीएस एवं एमडी डॉ. चांदनी जैन गुप्ता से बातचीत की।

बढ़ रहीं स्किन से जुड़ी समस्याएं उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण का स्किन हेल्थ पर सीधा प्रभाव पड़ता है, खासकर जब एयर क्वालिटी बेहद खराब हो। पीएम 2.5 जैसे छोटे प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल्स त्वचा पर जम जाते हैं और स्किन पोर्स में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है।