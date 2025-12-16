गैस चैंबर बनी दिल्ली; खिड़की-दरवाजे बंद करना काफी नहीं, घर में प्रदूषण कम करने के लिए करें 7 उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर गैस चैंबर में दबदील हो चुका है। धुंध की मोटी चादर में घिरी राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आंखों में जलन, गले में खराश, सांस फुलना, सिर दर्द जैसी समस्याएं आम दिन सुनने को मिलती हैं। AQI 500 पार कर चुका है, जो एक हेल्थ इमरजेंसी है।

