चिपचिपे तेल से परेशान हैं? आजमाएं ये 5 Lightweight Hair Oils, बाल दिखेंगे हेल्दी और शाइनी

    अक्सर हम बालों को पोषण देने के लिए तेल लगाते हैं, लेकिन कई Hair Oil इतने चिपचिपे होते हैं कि उन्हें धोना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, चिपचिपापन धूल और गंदगी को भी तेजी से अपनी ओर खींचता है, जिससे बाल रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। अगर आप भी इस चिपचिपे तेल वाली समस्या से परेशान हैं, तो यहां बताए Lightweight Hair Oils को आजमा सकते हैं।

    बालों को ऑयली और ग्रीसी होने से बचाएंगे ये 5 Lightweight Hair Oils 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बालों को पोषण देना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि तेल लगाने के बाद बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे दिखने लगते हैं। जी हां, ऑयली स्कैल्प वाले लोगों को यह चिपचिपापन और भी ज्यादा अनकम्फर्टेबल कर देता है।

    अगर आप हैवी और चिपचिपे हेयर ऑयल्स से तंग आ चुके हैं और ऐसे तेल की तलाश में हैं जो बालों को पोषण भी दे और उन्हें हल्का भी महसूस कराए, तो आप बिलकुल सही जगह पर हैं। यहां हम ऐसे 5 Hair Oils के बारे में बताने जा रहे हैं।

    क्यों हैवी होते हैं कुछ हेयर ऑयल?

    कुछ तेल, जैसे नारियल या कैस्टर ऑयल, अपनी थिक कंसिस्टेंसी के कारण 'हैवी' महसूस होते हैं। ये तेल स्कैल्प पर बैठकर बालों को बहुत चिपचिपा बना सकते हैं। दूसरी तरफ, 'लाइटवेट' हेयर ऑयल बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बालों के शाफ्ट में गहराई तक पहुंचते हैं, उन्हें पोषण देते हैं, लेकिन सतह पर कोई चिपचिपी परत नहीं छोड़ते।

    बालों के लिए 5 बेहतरीन लाइटवेट हेयर ऑयल्स

    आर्गन ऑयल 

    इसे 'लिक्विड गोल्ड' भी कहते हैं। यह विटामिन ई और फैटी एसिड से भरपूर होता है। यह तेल हल्का होता है, बालों को तुरंत नमी देता है, फ्रिज को कम करता है और बालों को एक शानदार चमक देता है। यह ऑयली स्कैल्प के लिए भी बढ़िया ऑप्शन है।

    जोजोबा ऑयल

    इस तेल की बनावट हमारे नेचुरल सीबम के बहुत करीब होती है। यही वजह है कि यह स्कैल्प द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। यह बालों के पोर्स को बंद नहीं करता और उन्हें हल्का महसूस कराता है, जिससे बाल संतुलित और हेल्दी दिखते हैं।

    बादाम तेल

    बादाम का तेल हल्का होता है और यह विटामिन ई का भी खजाना है। बता दें, बालों को मजबूत बनाने और टूटने से बचाने में मदद करता है। इसे थोड़ा-सा लेकर सिरों पर लगाने से बाल तुरंत चमकदार और मुलायम हो जाते हैं।

    अंगूर के बीज का तेल

    यह सबसे हल्के तेलों में से एक है। यह लगभग पानी जैसा महसूस होता है। इसमें कोई गंध नहीं होती और यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अगर आपके बाल बहुत पतले हैं और आप बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं चाहते, तो यह तेल आपके लिए परफेक्ट है।

    एवोकाडो ऑयल

    यह थोड़ा गाढ़ा लग सकता है, लेकिन यह ओलिक एसिड से भरा होता है, जो इसे बालों में जल्दी समाने में मदद करता है। यह रूखे और डैमेज बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यह गहराई से कंडीशन करता है और बालों को टूटने से बचाता है, फिर भी उन्हें भारी महसूस नहीं कराता।

    इस्तेमाल करने का सही तरीका

    लाइटवेट तेलों का सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब आप उन्हें कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अपने हथेली पर बस 3-4 बूंदें लें, उन्हें रगड़कर गर्म करें और फिर हल्के हाथों से पूरे बालों और स्कैल्प पर मालिश करें। आप इसे रात भर छोड़ सकते हैं या शैम्पू करने से एक घंटे पहले लगा सकते हैं।

