5 घरेलू नुस्खे रखेंगे आपके स्कैल्प को Oil-Free, फेस्टिव सीजन में नहीं करना पड़ेगा स्टाइल से समझौता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका स्कैल्प शैम्पू करने के कुछ घंटों बाद ही ऑयली और चिपचिपा दिखने लगता है? क्या यह चिपचिपाहट आपके मनपसंद हेयर स्टाइल को फ्लैट और बेजान बना देती है? अगर आपका जवाब हां है, तो चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं किचन में मौजूद 5 ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे जो आपको इस फेस्टिव सीजन में हर दिन फ्रेश और फ्लॉलेस लुक देंगे।

नींबू और पानी का मिश्रण नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो स्कैल्प के pH लेवल को संतुलित करने में मदद करता है और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है। कैसे इस्तेमाल करें: एक मग पानी में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद, इस मिश्रण से अपने स्कैल्प की धीरे-धीरे मालिश करें।

कैसे इस्तेमाल करें: 2-3 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें और उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण को शैम्पू करने से 30 मिनट पहले अपने स्कैल्प पर लगाएं।

कैसे इस्तेमाल करें: 2 कप पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। शैम्पू करने के बाद, आखिरी बार बाल धोने के लिए इस मिश्रण का उपयोग करें। ध्यान रहे कि इसके बाद साफ पानी से बाल न धोएं।

कैसे इस्तेमाल करें: दो ग्रीन टी बैग्स को एक कप गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डुबोएं। जब यह पानी ठंडा हो जाए, तो इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। शैम्पू करने से पहले या बाद में, इस पानी को अपने स्कैल्प पर स्प्रे करें और 15 मिनट बाद धो लें।

