5 घरेलू नुस्खे रखेंगे आपके स्कैल्प को Oil-Free, फेस्टिव सीजन में नहीं करना पड़ेगा स्टाइल से समझौता
क्या आपके बाल हर थोड़े दिन में चिपचिपे हो जाते हैं? क्या ऑयली स्कैल्प के कारण आपको अपने मनपसंद हेयरस्टाइल से समझौता करना पड़ता है? खासकर फेस्टिव सीजन में जब हमें हर दिन सुंदर दिखना होता है, तो ऑयली बाल एक बड़ी समस्या बन जाते हैं। आइए, यहां आपको इन्हें मैनेज करने के 5 घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपका स्कैल्प शैम्पू करने के कुछ घंटों बाद ही ऑयली और चिपचिपा दिखने लगता है? क्या यह चिपचिपाहट आपके मनपसंद हेयर स्टाइल को फ्लैट और बेजान बना देती है? अगर आपका जवाब हां है, तो चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं किचन में मौजूद 5 ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे जो आपको इस फेस्टिव सीजन में हर दिन फ्रेश और फ्लॉलेस लुक देंगे।
नींबू और पानी का मिश्रण
नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो स्कैल्प के pH लेवल को संतुलित करने में मदद करता है और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है।
- कैसे इस्तेमाल करें: एक मग पानी में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद, इस मिश्रण से अपने स्कैल्प की धीरे-धीरे मालिश करें।
- फायदा: यह तेल को हटाता है, स्कैल्प को साफ करता है और हल्की चमक भी देता है।
एलोवेरा जेल का कूलिंग पैक
एलोवेरा जेल केवल त्वचा के लिए ही नहीं, बल्कि ऑयली स्कैल्प के लिए भी कमाल का है। यह सिर की जलन को शांत करता है और तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- कैसे इस्तेमाल करें: 2-3 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें और उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण को शैम्पू करने से 30 मिनट पहले अपने स्कैल्प पर लगाएं।
- फायदा: यह चिपचिपाहट को कम करता है और बालों को हल्का महसूस कराता है।
सेब का सिरका
ACV एक बेहतरीन क्लैरिफायर है। यह बिना सूखे, स्कैल्प से साबुन या शैम्पू के बचे हुए कण और एक्स्ट्रा ऑयल को पूरी तरह हटा देता है।
- कैसे इस्तेमाल करें: 2 कप पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। शैम्पू करने के बाद, आखिरी बार बाल धोने के लिए इस मिश्रण का उपयोग करें। ध्यान रहे कि इसके बाद साफ पानी से बाल न धोएं।
- फायदा: यह डैंड्रफ और तेल दोनों को नियंत्रित करता है और बालों को चमकदार बनाता है।
ग्रीन टी का एंटीऑक्सीडेंट पावर
ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो तेल पैदा करने वाली ग्रंथियों को शांत करने में मदद करती है।
- कैसे इस्तेमाल करें: दो ग्रीन टी बैग्स को एक कप गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डुबोएं। जब यह पानी ठंडा हो जाए, तो इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें। शैम्पू करने से पहले या बाद में, इस पानी को अपने स्कैल्प पर स्प्रे करें और 15 मिनट बाद धो लें।
- फायदा: यह स्कैल्प के स्वास्थ्य में सुधार करता है और तेल के उत्पादन को धीमा करता है।
बेकिंग सोडा का ड्राई शैम्पू जैसा इस्तेमाल
अगर आपके पास बाल धोने का समय नहीं है और बाल बहुत ऑयली दिख रहे हैं, तो बेकिंग सोडा एक झटपट समाधान है। यह तुरंत तेल को सोख लेता है।
- कैसे इस्तेमाल करें: थोड़ा-सा बेकिंग सोडा अपनी हथेलियों पर लें। इसे धीरे-धीरे केवल ऑयली दिखने वाले हिस्सों (जैसे मांग या हेयरलाइन) पर रगड़ें और हल्के हाथों से झटक दें।
- फायदा: यह तुरंत अतिरिक्त तेल को सोख लेता है, जिससे बाल फ्रेश और वॉल्यूमाइज्ड दिखते हैं, लेकिन ध्यान दें कि इसका उपयोग हफ्ते में केवल 1 बार ही करें।
टिप: ऑयली स्कैल्प से बचने के लिए, अपने बालों को बार-बार छूने से बचें और अपने कंघे को नियमित रूप से धोएं।
इन आसान नुस्खों को अपनाकर, आप इस फेस्टिव सीजन में बिना किसी चिंता के हर दिन एक नया और स्टाइलिश हेयर लुक अपना सकती हैं।
यह भी पढ़ें- लंबे और घने बालों के लिए सरसों तेल में मिलाएं ये एक खास चीज, मिलेंगे खूबसूरत और सिल्की बाल
यह भी पढ़ें- उमस बढ़ने के कारण ज्यादा टूटने लगे हैं बाल, तो इन 5 टिप्स से करें बचाव
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।