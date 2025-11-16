ठंड में भी स्किन रहेगी मक्खन जैसी मुलायम! बस शिया बटर, शहद और एलोवेरा से बनाएं यह होममेड विंटर क्रीम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड के मौसम में अक्सर हमारी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। बाजार की क्रीम्स में कई केमिकल होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से पोषण देना चाहते हैं, तो शिया बटर, शहद और एलोवेरा से बनी यह होममेड विंटर क्रीम आपके लिए एकदम सही है। यह क्रीम न केवल त्वचा को गहराई से नमी देगी, बल्कि उसे मक्खन जैसा मुलायम और चमकदार भी बनाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्यों है यह क्रीम इतनी खास? इस क्रीम में इस्तेमाल होने वाली तीनों सामग्री त्वचा के लिए वरदान हैं: शिया बटर: यह विटामिन-ए और विटामिन-ई से भरपूर होता है, जो त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है। शिया बटर त्वचा की नमी को लंबे समय तक लॉक करके रखता है, जिससे रूखापन दूर होता है।

यह विटामिन-ए और विटामिन-ई से भरपूर होता है, जो त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है। शिया बटर त्वचा की नमी को लंबे समय तक लॉक करके रखता है, जिससे रूखापन दूर होता है। शहद: शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी यह हवा से नमी खींचकर त्वचा में भरता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी यह हवा से नमी खींचकर त्वचा में भरता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। एलोवेरा जेल: एलोवेरा त्वचा को शांत करता है, ठंड के कारण होने वाली जलन या रेडनेस को कम करता है और त्वचा को हल्का महसूस कराता है। यह त्वचा को एक शाइनी फिनिश देता है। विंटर क्रीम बनाने के लिए सामग्री

इस विंटर क्रीम को बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए होगीं: शुद्ध शिया बटर: 2 बड़े चम्मच

शुद्ध एलोवेरा जेल: 1 बड़ा चम्मच

शुद्ध शहद: 1 छोटा चम्मच

बादाम का तेल या नारियल का तेल: 1/2 छोटा चम्मच (ऑप्शनल, अतिरिक्त नमी के लिए)

विटामिन-ई कैप्सूल: 1 (ऑप्शनल, अगर उपलब्ध हो) विंटर क्रीम बनाने की आसान विधि