    ठंड में भी स्किन रहेगी मक्खन जैसी मुलायम! बस शिया बटर, शहद और एलोवेरा से बनाएं यह होममेड विंटर क्रीम

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:21 AM (IST)

    सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही शुरू हो जाती है स्किन पर ड्राईनेस की समस्या। जी हां, ठंडी हवाएं हमारी त्वचा की नमी छीन लेती हैं, जिससे स्किन बेजान और खिंची-खिंची महसूस होती है। बाजार की महंगी क्रीम्स में अक्सर केमिकल होते हैं, जो लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में, आइए जानते हैं घर पर ही विंटर क्रीम बनाने का आसान तरीका।  

    3 चीजों से मिनटों में बनेगी सबसे शानदार होममेड विंटर क्रीम (Image Source: Freepik & AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ठंड के मौसम में अक्सर हमारी त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। बाजार की क्रीम्स में कई केमिकल होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से पोषण देना चाहते हैं, तो शिया बटर, शहद और एलोवेरा से बनी यह होममेड विंटर क्रीम आपके लिए एकदम सही है। यह क्रीम न केवल त्वचा को गहराई से नमी देगी, बल्कि उसे मक्खन जैसा मुलायम और चमकदार भी बनाएगी।

    क्यों है यह क्रीम इतनी खास?

    इस क्रीम में इस्तेमाल होने वाली तीनों सामग्री त्वचा के लिए वरदान हैं:

    • शिया बटर: यह विटामिन-ए और विटामिन-ई से भरपूर होता है, जो त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है। शिया बटर त्वचा की नमी को लंबे समय तक लॉक करके रखता है, जिससे रूखापन दूर होता है।
    • शहद: शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी यह हवा से नमी खींचकर त्वचा में भरता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।
    • एलोवेरा जेल: एलोवेरा त्वचा को शांत करता है, ठंड के कारण होने वाली जलन या रेडनेस को कम करता है और त्वचा को हल्का महसूस कराता है। यह त्वचा को एक शाइनी फिनिश देता है।

    विंटर क्रीम बनाने के लिए सामग्री

    इस विंटर क्रीम को बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए होगीं:

    • शुद्ध शिया बटर: 2 बड़े चम्मच
    • शुद्ध एलोवेरा जेल: 1 बड़ा चम्मच
    • शुद्ध शहद: 1 छोटा चम्मच
    • बादाम का तेल या नारियल का तेल: 1/2 छोटा चम्मच (ऑप्शनल, अतिरिक्त नमी के लिए)
    • विटामिन-ई कैप्सूल: 1 (ऑप्शनल, अगर उपलब्ध हो)

    विंटर क्रीम बनाने की आसान विधि

    इस क्रीम को बनाना बहुत आसान है और इसमें 10 मिनट से भी कम समय लगता है:

    • सबसे पहले शिया बटर को एक छोटे बाउल में लें। इसे डबल बॉयलर मेथड (गर्म पानी के ऊपर रखकर) या माइक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए हल्का गर्म करें ताकि वह नरम हो जाए, लेकिन पूरी तरह पिघले नहीं।
    • जब शिया बटर हल्का नरम हो जाए, तो उसमें एलोवेरा जेल, शहद और बादाम/नारियल का तेल (अगर इस्तेमाल कर रहे हैं) मिला लें।
    • अब एक छोटे चम्मच या हैंड ब्लेंडर की मदद से इस मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें। आपको तब तक फेंटना है जब तक यह एक गाढ़े, फूले हुए और क्रीमी टेक्सचर में न बदल जाए। अगर आप विटामिन-ई ऑयल डाल रहे हैं, तो इसी समय मिलाएं।
    • तैयार क्रीम को एक साफ, एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठंडी जगह पर स्टोर करें।

    इस्तेमाल करने का सही तरीका

    इस क्रीम का यूज आप दिन में दो बार कर सकते हैं- सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले।

    • थोड़ी-सी क्रीम लें और हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर मसाज करें। यह क्रीम मेकअप लगाने से पहले प्राइमर का काम भी कर सकती है।
    • रूखे हाथ, पैर, कोहनी और घुटनों पर भी इसे लगाएं। इसकी थोड़ी-सी मात्रा ही काफी होती है, क्योंकि यह बहुत गाढ़ी और नमी देने वाली होती है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।