सिर्फ महंगी क्रीम से नहीं चमकेगा चेहरा, ब्यूटी एक्सपर्ट ने बताया ग्लोइंग स्किन पाने का परफेक्ट प्लान

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। व्यस्तता के कारण ज्यादातर महिलाएं अपनी त्वचा की देखभाल नहीं कर पाती हैं। ऐसे में उन्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन कुछ गलत आदतों की वजह से उन्हें इनका भी फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे में डाइट, लाइफस्टाइल की कुछ आदतों में बदलाव से सुंदर और निखरी त्वचा पाई जा सकती है। एक्सपर्ट के मुताबिक, हमारी आदतों में ही हेल्दी स्किन का राज छिपा है (Glowing Skin Tips)।

(Image Source: Freepik) नमी रहे बरकरार आप जितना हाइड्रेट रहेंगी, त्वचा उतनी निखरेगी। इसलिए दिन में कम से कम तीन लीटर पानी जरूर पिएं। इससे त्वचा की नमी बरकरार रहेगी। थाली में हों पोषक तत्व आपकी थाली विविध पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। तभी उसे संतुलित आहार कह सकते हैं। हरी सब्जियां, दाल, सलाद और दही भोजन में शामिल करें। इससे शरीर को सभी पोषक तत्व मिलेंगे। जीवनचर्या में लाएं बदलाव सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। रात को सही समय पर सोएं। योग और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और तनाव कम लें। धूल और प्रदूषण से बचने के लिए चेहरे को ढककर रखें। बार- बार चेहरे को हाथ न लगाएं। पिंपल्स फोड़ना या खुजलाना त्वचा को हानि पहुंचा सकता है। सदैव हाथ साफ रखें।

एक दिन में नहीं मिलती खिली हुई त्वचा ब्यूटी एक्सपर्ट डॉ. ब्लासम कोचर का कहना है कि त्वचा की सेहत एक दिन में नहीं, रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों से बनती है । स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद का असर आपके चेहरे पर भी दिखाई देता है। हां, स्किन टोन कैसी है, इस पर भी हेल्दी स्किन निर्भर करती है। अगर स्किन आयली है, तो उसका खास ध्यान रखें। दिन में दो बार माइल्ड और जेल-बेस्ड फेस वॉश से चेहरा धोएं और हल्का माइस्चराइजर लगाएं। अगर त्वचा रूखी है, तो चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए बादाम तेल या क्रीम-बेस्ड माइस्चराइजर लगाएं। यदि दोनों तरह की त्वचा है, तो ड्राइ हिस्सों पर बादाम तेल लगाना अच्छा होता है। इसके अलावा रोजाना सनस्क्रीन लगाने, भरपूर पानी पीने, संतुलित आहार लेने और तनाव कम लेने जैसी छोटी-छोटी आदतें हेल्दी त्वचा के लिए रामबाण साबित हो सकती हैं।