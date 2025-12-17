क्या फेस वॉश खरीदते समय आप करते हैं ये 5 बातें चेक? वरना अनजाने में खराब हो सकती है आपकी स्किन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा की देखभाल में फेस वॉश एक बेसिक स्टेप है। यह न केवल धूल, मेकअप और प्रदूषण के कणों को साफ करता है, बल्कि त्वचा को तरोताजा और स्वस्थ भी रखता है। लेकिन गलत फेस वॉश चुनने से त्वचा को नुकसान हो सकता है। इसलिए, फेस वॉश खरीदते समय इन 5 बातों (Face Wash Buying Tips) का खास ध्यान रखना जरूरी है।

अपनी स्किन टाइप को पहचानें सबसे पहले, अपनी स्किन टाइप को समझें। क्या आपकी त्वचा नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन है? अगर स्किन ऑयली है, तो ऑयल-कंट्रोल वाला फेस वॉश चुनें, जिसमें सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल जैसे तत्व हों। ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग या क्रीम-बेस्ड फेस वॉश बेहतर होता है, जिसमें ग्लिसरीन, हयालूरोनिक एसिड या शिया बटर जैसे तत्व हों। सेंसिटिव स्किन के लिए हल्के, फ्रेगरेंस-फ्री और जेंटल फॉर्मूला वाला फेस वॉश चुनना चाहिए।

(Picture Courtesy: Freepik) इंग्रेडिएंट्स की जांच करें फेस वॉश खरीदने से पहले उसकी सामग्री को ध्यान से पढ़ें। हानिकारक केमिकल जैसे सल्फेट, पैराबेंस और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस से बचें, क्योंकि ये त्वचा में जलन, रूखापन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, तो बेंजोयल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश चुनें।

मौसम और जरूरत के अनुसार चुनें मौसम के अनुसार फेस वॉश बदलना भी जरूरी है। गर्मियों में हल्के, ऑयल-कंट्रोल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करें, जबकि सर्दियों में रूखी त्वचा से बचने के लिए मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला बेहतर रहता है। इसके अलावा, अगर आप प्रदूषण के संपर्क में आते हैं या हैवी मेकअप करते हैं, तो डीप क्लींजिंग वाला फेस वॉश चुनें। ध्यान रहे, दिन में दो बार से ज्यादा फेस वॉश का इस्तेमाल स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है।