Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या फेस वॉश खरीदते समय आप करते हैं ये 5 बातें चेक? वरना अनजाने में खराब हो सकती है आपकी स्किन

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:15 PM (IST)

    चेहरे की गंदगी साफ करने के लिए सही फेस वॉश (Face Wash) चुनना काफी जरूरी है।इसलिए फेस वॉश चुनते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हालांकि, ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैसे चुनें सही फेस वॉश? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्वचा की देखभाल में फेस वॉश एक बेसिक स्टेप है। यह न केवल धूल, मेकअप और प्रदूषण के कणों को साफ करता है, बल्कि त्वचा को तरोताजा और स्वस्थ भी रखता है। लेकिन गलत फेस वॉश चुनने से त्वचा को नुकसान हो सकता है। इसलिए, फेस वॉश खरीदते समय इन 5 बातों (Face Wash Buying Tips) का खास ध्यान रखना जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपनी स्किन टाइप को पहचानें

    सबसे पहले, अपनी स्किन टाइप को समझें। क्या आपकी त्वचा नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन है? अगर स्किन ऑयली है, तो ऑयल-कंट्रोल वाला फेस वॉश चुनें, जिसमें सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री ऑयल जैसे तत्व हों। ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग या क्रीम-बेस्ड फेस वॉश बेहतर होता है, जिसमें ग्लिसरीन, हयालूरोनिक एसिड या शिया बटर जैसे तत्व हों। सेंसिटिव स्किन के लिए हल्के, फ्रेगरेंस-फ्री और जेंटल फॉर्मूला वाला फेस वॉश चुनना चाहिए।

    How to choose Right Face Wash (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    इंग्रेडिएंट्स की जांच करें

    फेस वॉश खरीदने से पहले उसकी सामग्री को ध्यान से पढ़ें। हानिकारक केमिकल जैसे सल्फेट, पैराबेंस और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस से बचें, क्योंकि ये त्वचा में जलन, रूखापन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, तो बेंजोयल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश चुनें।

    pH बैलेंस का ध्यान रखें

    त्वचा का प्राकृतिक pH स्तर 4.5 से 5.5 के बीच होता है। ऐसा फेस वॉश चुनें, जो त्वचा के pH बैलेंस को बनाए रखे। ज्यादा अल्कलाइन या ऐसिडिक फेस वॉश स्किन की नेचुरल बैरियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे त्वचा ड्राई, रेड या चिड़चिड़ी हो सकती है। कई प्रोडक्ट्स पर "pH बैलेंस्ड" लिखा होता है, ऐसे फेस वॉश को प्राथमिकता दें।

    मौसम और जरूरत के अनुसार चुनें

    मौसम के अनुसार फेस वॉश बदलना भी जरूरी है। गर्मियों में हल्के, ऑयल-कंट्रोल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करें, जबकि सर्दियों में रूखी त्वचा से बचने के लिए मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला बेहतर रहता है। इसके अलावा, अगर आप प्रदूषण के संपर्क में आते हैं या हैवी मेकअप करते हैं, तो डीप क्लींजिंग वाला फेस वॉश चुनें। ध्यान रहे, दिन में दो बार से ज्यादा फेस वॉश का इस्तेमाल स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है।

    ब्रांड और रिव्यू पर भरोसा करें, लेकिन बिना जांचे न खरीदें

    किसी भी फेस वॉश को खरीदने से पहले उसके रिव्यू चेक करें और विश्वसनीय ब्रांड को प्राथमिकता दें। हालांकि, हर किसी की त्वचा अलग होती है, इसलिए दूसरों के अनुभव के आधार पर ही फैसला न करें। हो सके तो पहले ट्रायल पैक या सैंपल आजमाएं। अगर आपकी त्वचा कोई खास समस्या जैसे एक्ने, रोजेशिया या एक्जिमा है, तो डॉक्टर की सलाह से ही फेस वॉश चुनें।