चेहरे पर साबुन की जगह घर में रखी इन चीजों का करें इस्तेमाल, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का राज
साबुन में मौजूद केमिकल्स चेहरे की नेचुरल नमी को खत्म कर स्किन को ड्राई और बेजान बना सकते हैं। ऐसे में आप चाहें तो घर में मौजूद नेचुरल चीजों से अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं। बेसन, दूध, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल जैसी चीजें चेहरे से गंदगी हटाने के साथ स्किन को पोषण देती हैं और उसे बेदाग व ग्लोइंग बनाती हैं। इनका नियमित उपयोग स्किन को हेल्दी,सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाए रखता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम चेहरे की सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबुन में मौजूद केमिकल्स स्किन की नेचुरल नमी छीन लेते हैं, जिससे स्किन ड्राई और बेजान लगने लगती है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करे और उसमें निखार बनी रहे, तो आपको घरेलू उपाय अपनाने चाहिए।
कई ऐसी चीजें आपके किचन में मौजूद हैं, जो न केवल आपकी स्किन को क्लीन करती हैं बल्कि उसे स्पॉटलेस और सॉफ्ट भी बनाती हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ घरेलू ऑप्शन्स के बारे में, जो साबुन की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
बेसन (चने के दाल का आटा)
बेसन पुराने समय से त्वचा की सफाई के लिए इस्तेमाल होता आया है। इसमें क्लींजिंग और एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं, जो डेड स्किन हटाकर चेहरे को साफ और ग्लोइंग बनाते हैं। इसे दूध या गुलाब जल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें।
दूध
कच्चा दूध स्किन के लिए बेहतरीन क्लींजर है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन की डीप क्लीनिंग करता है और नमी भी बनाए रखता है। सॉफ्ट कॉटन बॉल्स की मदद से चेहरे पर लगाएं और कुछ मिनट बाद नॉर्मल हो से वॉश करें।
मुल्तानी मिट्टी
मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल हटाती है और रोमछिद्रों की सफाई करती है। यह पिंपल्स को भी कम करती है। इसे गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाएं।
एलोवेरा जेल
एलोवेरा में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंहासों से बचाते हैं और स्किन को ठंडक देते हैं। इसे फेस वॉश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
शहद
शुद्ध शहद स्किन को हाइड्रेट करता है और बैक्टीरिया से बचाता है। यह चेहरे को साफ और सॉफ्ट बनाता है। हल्के हाथों से मसाज करके नॉर्मल पानी से वॉश करें ।
हल्दी और दही
हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और दही में लैक्टिक एसिड। यह कॉम्बिनेशन स्किन के कलर को निखारता है और स्किन को पोषण देता है।
नीम पाउडर
नीम पाउडर चेहरे के कीटाणुओं को मारता है और पिंपल्स से लड़ता है। इसे गुलाब जल के साथ मिलाकर फेस पैक की तरह लगाएं।
ओट्स
ओट्स स्किन को सॉफ्ट एक्सफोलिएट करते हैं और रफनेस दूर करते हैं। इसे दूध के साथ मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें।
इन घरेलू उपायों से आप न केवल साबुन के दुष्प्रभाव से बचेंगे बल्कि आपकी स्किन नेचुरली निखरेगी, चमकेगी और हेल्दी बनी रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।