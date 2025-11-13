चेहरे पर साबुन की जगह घर में रखी इन चीजों का करें इस्तेमाल, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का राज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम चेहरे की सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबुन में मौजूद केमिकल्स स्किन की नेचुरल नमी छीन लेते हैं, जिससे स्किन ड्राई और बेजान लगने लगती है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करे और उसमें निखार बनी रहे, तो आपको घरेलू उपाय अपनाने चाहिए।

कई ऐसी चीजें आपके किचन में मौजूद हैं, जो न केवल आपकी स्किन को क्लीन करती हैं बल्कि उसे स्पॉटलेस और सॉफ्ट भी बनाती हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ घरेलू ऑप्शन्स के बारे में, जो साबुन की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

बेसन (चने के दाल का आटा) बेसन पुराने समय से त्वचा की सफाई के लिए इस्तेमाल होता आया है। इसमें क्लींजिंग और एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं, जो डेड स्किन हटाकर चेहरे को साफ और ग्लोइंग बनाते हैं। इसे दूध या गुलाब जल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें।