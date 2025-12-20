Language
    उम्र से पहले सफेद हो रहे हैं बाल? महंगे प्रोडक्ट्स नहीं, आपकी ये डेली आदतें करेंगी जादुई असर

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    बालों को सफेद होने से रोकने के लिए अपनी डेली हैबिट्स में करें बदलाव (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल कम उम्र में ही बालों का सफेद होना आम समस्या बन गई है, जिसका मुख्य कारण हमारी लाइफ स्टाइल, खानपान और स्ट्रेस भरी दिनचर्या है। ये बात और है कि उम्र बढ़ने के साथ बालों का सफेद होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ खास आदतें शामिल करें तो समय से पहले बालों का सफेद होना रोका जा सकता है।

    यहां ऐसी ही कुछ डेली हैबिट्स की जानकारी दी गई है,जो आपके बालों को काला, हेल्दी और मजबूत बनाए रख सकती हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में-

    हेल्दी डाइट लें

    बालों को सफेद होने से बचाने के लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाना जैसे हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स और फल जरूर शामिल करें।

    बालों में तेल लगाना न भूलें

    हफ्ते में कम से कम दो बार नारियल, बादाम या आंवले के तेल से सिर की हल्की मालिश करें। यह ब्लड सर्कुलेशन को सुधारकर बालों की जड़ों को पोषण देता है।

    केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स से दूरी

    हेयर डाई, जेल, स्प्रे और अन्य केमिकल बेस्ड प्रॉडक्ट्स बालों को नुकसान पहुंचाकर सफेद कर सकते हैं। इसलिए नेचुरल ऑप्शन चुनें।

    धूप और प्रदूषण से सुरक्षा

    बाहर निकलते वक्त बालों को स्कार्फ या टोपी से ढकें। प्रदूषण और यूवी किरणें बालों को समय से पहले सफेद कर सकती हैं।

    पर्याप्त नींद लें

    नींद की कमी शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाती है, जो बालों की सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है। रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें।

    स्ट्रेस मेनेजमेंट करें

    योग, ध्यान और प्राणायाम को डेली लाइफ में शामिल करें जिससे मेंटल स्ट्रेस कम हो और बालों की ग्रोथ नॉर्मल बनी रहे।

    नियमित रूप से आंवला का सेवन करें

    आंवला विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसे जूस या च्यवनप्राश के रूप में लें या आंवला पाउडर को पानी में मिलाकर पिएं।

    हेयर वॉश की सही आदत

    बहुत अधिक शैंपू या गर्म पानी से सिर धोना बालों की जड़ों को कमजोर करता है। हफ्ते में 2-3 बार माइल्ड हर्बल शैंपू का इस्तेमाल करें।

    सफेद बालों को न खींचें

    सफेद बालों को बार-बार खींचना बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और यह प्रॉसेज बाकी बालों को भी सफेद कर सकती है।

    हर्बल हेयर पैक लगाएं

    हफ्ते में एक बार भृंगराज, मेंहदी, आंवला और रीठा से बने हेयर पैक बालों की नेचुरल शाइन और कलर को बनाए रखने में मदद करते हैं। इन आदतों को अपनाकर न केवल आप समय से पहले बाल सफेद होने की समस्या को रोक सकते हैं, बल्कि अपने बालों को लंबे समय तक काला और हेल्दी बनाए रख सकते हैं।