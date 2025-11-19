आप भी रोज करते हैं 7 गलतियां, तो दोमुंहे बाल कभी नहीं होंगे खत्म; आज ही बदलें ये आदतें

हर दिन न करें वॉश: अगर आप हर दिन ही अपने बालों को धोते हैं, तो अनजाने में उनमें मौजूद नेचुरल ऑयल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बालों की नमी कम हो जाती है। इसकी जगह दो से तीन दिनों में अपने बाल धोएं।

हेयरब्रश के टाइप पर दें ध्यान: बालों को दोमुंहे होने से बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप कौन-सी कंघी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हेयरब्रश लें, जिसके दांत लचीले और चौड़े हों। बालों को कंघी करने से पहले आखिरी छोर को सुलझाने की कोशिश करें। तेज-तेज कंघी करने से बचें। हीटिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कंघी करने के बाद ही करें और गीले बालों पर हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी ही करें।

शैम्पू को बालों पर न रगड़ें: सिर पर शैम्पू लगाने और रगड़ने के बाद जैसे ही आप बालों को धोएंगे वह आपके बालों के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। आपको अलग से और शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं।

हीट ड्राई करने से बचें: खासकर बालों के आखिरी छोर पर हीट ड्राई ना करें। ब्लो ड्रायर जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बालों के बीच वाले हिस्से के लिए होता है न कि एंड के लिए।

स्टाइलिंग का बदलें तरीका: अगर आप कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बालों के एंड पर बहुत ज्यादा हीट ना दें। बालों को रूट से लेकर टिप तक कर्लिंग आयरन में घुमाने की बजाय, आयरन को रूट पर रखें और फिर बालों को धीरे-धीरे इसके आस-पास घुमाते जाएं।