आप भी रोज करते हैं 7 गलतियां, तो दोमुंहे बाल कभी नहीं होंगे खत्म; आज ही बदलें ये आदतें
दोमुंहे बालों की समस्या भले ही आखिरी छोर पर नजर आती हो, लेकिन यह जड़ों से ही शुरू हो जाती है। बालों के सही हाइड्रेशन, हीट का कम से कम इस्तेमाल, समय–समय पर ट्रिमिंग और गहरी देखभाल इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकती है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्पिल्ट एंड्स या दोमुंहे बालों की समस्या किसी को भी हो सकती है। इसका उम्र या जेंडर से कोई लेना-देना नहीं। हालांकि, बालों में मजबूती के बावजूद भी उनके डैमेज होने का खतरा रहता है। यही डैमेज स्पिल्ट एंड्स या दोमुंहे बालों के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि बाल दोमुंहे क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।
क्या हैं कारण
- ज्यादा हीट स्टाइलिंग करना
- तेज ब्रश या कंघी करना
- धूप से होने वाला नुकसान
- प्रदूषण या धूल-मिट्टी
- खराब क्वालिटी के हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना
- लंबे समय तक बालों को न कटवाना
- गीले बालों को रगड़-रगड़ कर तौलिए से पोंछना
क्या होता है नुकसान
इन सभी कारणों की वजह से बालों की ग्रोथ रुक सकती है। साथ ही यह कारण उन्हें बेजान बना देता है। इन वजहों से बाल डैमेज, कमजोर और अनहेल्दी हो जाते हैं।
ऐसे बालों को दोमुंहे होने से बचा सकते हैं
- हर दिन न करें वॉश: अगर आप हर दिन ही अपने बालों को धोते हैं, तो अनजाने में उनमें मौजूद नेचुरल ऑयल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बालों की नमी कम हो जाती है। इसकी जगह दो से तीन दिनों में अपने बाल धोएं।
- हेयरब्रश के टाइप पर दें ध्यान: बालों को दोमुंहे होने से बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप कौन-सी कंघी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा हेयरब्रश लें, जिसके दांत लचीले और चौड़े हों। बालों को कंघी करने से पहले आखिरी छोर को सुलझाने की कोशिश करें। तेज-तेज कंघी करने से बचें। हीटिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कंघी करने के बाद ही करें और गीले बालों पर हमेशा चौड़े दांतों वाली कंघी ही करें।
- शैम्पू को बालों पर न रगड़ें: सिर पर शैम्पू लगाने और रगड़ने के बाद जैसे ही आप बालों को धोएंगे वह आपके बालों के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। आपको अलग से और शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं।
- सबसे पहले एंड में लगाएं: बालों के किसी भी हिस्से में कंडीशनर लगाने से पहले आखिरी छोर पर लगाएं।
- हीट ड्राई करने से बचें: खासकर बालों के आखिरी छोर पर हीट ड्राई ना करें। ब्लो ड्रायर जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बालों के बीच वाले हिस्से के लिए होता है न कि एंड के लिए।
- स्टाइलिंग का बदलें तरीका: अगर आप कर्लिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बालों के एंड पर बहुत ज्यादा हीट ना दें। बालों को रूट से लेकर टिप तक कर्लिंग आयरन में घुमाने की बजाय, आयरन को रूट पर रखें और फिर बालों को धीरे-धीरे इसके आस-पास घुमाते जाएं।
- ट्रिम कराते रहें: बालों को सेहतमंद रखने और दोमुंहे होने से बचाने के लिए इन्हें नियमित रूप से ट्रिम करवाते रहें। आप दो से तीन महीने के अंतराल पर ऐसा करा सकते हैं।
