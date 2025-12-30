क्या आप भी बस गले में लपेट लेते हैं स्कार्फ? 7 ट्रेंडी तरीकों से करें वियर, स्टाइलिश होगा बोरिंग लुक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों में स्कार्फ हर किसी का, खासकर महिलाओं का पसंदीदा एक्सेसरी बन जाता है। यह न सिर्फ आपको ठंड से बचाने के लिए जरूरी है, बल्कि एकदम सिंपल-सोबर कपड़ों को भी स्टाइलिश बनाने का काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कार्फ को स्टाइल करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती।

आप बस इसे गले में लपेटकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने विंटर लुक में थोड़ा 'फ्लेयर' और कॉन्फिडेंस जोड़ना चाहते हैं, तो इसे वियर करने के कई आसान और फैशनेबल तरीके मौजूद हैं। इस सीजन में अपने वॉर्डरोब को नया रूप देने के लिए, आप स्कार्फ पहनने के लिए यहां बताए 7 ट्रेंडी तरीके (Winter Scarf Styling Tips) आजमाकर देख सकते हैं।

द क्लासिक ड्रेप यह सबसे आसान और सदाबहार तरीका है। बस स्कार्फ को अपनी गर्दन के चारों ओर रखें और दोनों सिरों को सामने की ओर खुला लटकने दें। यह स्टाइल वूलन कोट्स और ब्लेजर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। यह आपको एक ही समय में आरामदायक और 'सोफिस्टिकेटेड' लुक देता है, साथ ही आपको गर्म भी रखता है।

द स्नग रैप स्कार्फ को एक बार अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटें और सिरों को अपनी जैकेट के अंदर टक कर लें। यह स्टाइल आपको बहुत गर्म रखता है और देखने में बहुत साफ-सुथरा लगता है। यह उन दिनों के लिए बेहतरीन है जब आप ऑफिस जा रहे हों या लंबी सर्दियों की यात्रा कर रहे हों।

द पेरिसियन लूप अगर आप अपने लुक में थोड़ा यूरोपियन टच देना चाहते हैं, तो यह स्टाइल आपके लिए है। स्कार्फ को बीच से मोड़कर आधा कर लें, इसे अपनी गर्दन के चारों ओर घुमाएं और खुले सिरों को बने हुए लूप के बीच से निकालें। यह स्टाइल बहुत एलिगेंट लगता है और फॉर्मल विंटर वियर या स्ट्रक्चर्ड कोट्स के साथ खूब जंचता है।

द रैप-अराउंड यह तरीका बड़े और मुलायम स्कार्फ के लिए आदर्श है। स्कार्फ को अपनी गर्दन के चारों ओर दो या तीन बार ढीला लपेटें ताकि यह एक 'कोकून' जैसा प्रभाव दे। यह वीकेंड्स, कैजुअल आउटिंग या छुट्टियों में घूमने के लिए एकदम सही है, खासकर जब आपने ओवरसाइज्ड कोट या मोटे स्वेटर पहने हों।

द बेल्टेड ड्रेप एक स्टाइलिश और 'स्ट्रीट-स्टाइल' लुक के लिए, स्कार्फ को सामने की ओर सीधा गिरने दें और कमर पर एक बेल्ट लगाकर इसे सुरक्षित करें। यह एक बहुत ही अनोखा लेयर्ड इफेक्ट देता है। यह स्टाइल लंबे कोट्स और एक ही रंग के कपड़ों के साथ सबसे अच्छा लगता है।

लूज थ्रो-ऑन एक आरामदायक और रिलैक्स्ड लुक के लिए, स्कार्फ को शॉल की तरह अपने कंधों पर डाल लें। यह कैफे डेट्स, ऑफिस के हल्के दिनों या घर से काम करते समय पहनने के लिए बेहतरीन है। यह स्टाइल स्कार्फ के टेक्सचर और सर्दियों के गहरे रंगों को भी अच्छे से उभारता है।

टक्ड-इन लुक स्कार्फ को एक बार गर्दन के चारों ओर लपेटें और सिरों को अपने कोट या जम्पर के नीचे सफाई से टक कर लें। यह आपको एक स्लीक और पॉलिश्ड लुक देता है जो पूरे दिन अपनी जगह पर बना रहता है। यह सर्दियों के लिए एक बिना झंझट वाला बेहतरीन ऑप्शन है।