स्लिपर्स से लेकर हील्स तक, इस सर्दी छा गया है 'Furry Shoes' का जादू; विंटर आउटफिट्स लगेंगे और भी क्यूट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही हम अपने वॉर्डरोब में गर्म कपड़ों के साथ-साथ स्टाइलिश फुटवियर की तलाश भी शुरू कर देते हैं। इस विंटर सीजन में फरी शूज फैशन की दुनिया में सबसे सॉफ्ट और सबसे हॉट ट्रेंड बनकर उभरे हैं। ये न सिर्फ पैरों को गर्म रखते हैं, बल्कि आपके सबसे सिंपल विंटर आउटफिट को भी तुरंत ट्रेंडी और शीक बना देते हैं।

सूट्स और लोफर्स से लेकर बैले फ्लैट्स, स्लिपर्स और हील्स तक, हर तरह के फरी शूज इस समय खूब पसंद किए जा रहे हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अब फरी शूज लेकर आ चुके हैं, जो इस ट्रेंड की पॉपुलैरिटी को साबित करता है। आइए जानते हैं फरी शूज के अलग-अलग डिजाइन (Furry Shoes Designs), जो आपके विंटर आउटफिट को स्टाइलिश बना देंगे।

फरी स्लिपर्स (Picture Courtesy: Instagram) फरी स्लिपर्स विंटर के सबसे कंफर्टेबल और वर्सेटाइल फुटवियर माने जाते हैं। इन्हें आप हफ्ते के सातों दिन पहन सकती हैं। जीन्स और स्वेटपैंट्स के साथ ये एक कूल और कैजुअल लुक देते हैं, वहीं स्कर्ट्स और शॉर्ट्स के साथ पहनने पर ये लुक को सुपर-शीक बना देते हैं। घर से बाहर छोटी-मोटी आउटिंग हो या दोस्तों के साथ कैजुअल मीटअप, फरी स्लिपर्स हर जगह फिट बैठते हैं।

फरी बूट्स (Picture Courtesy: Instagram) अगर आप विंटर में थोड़ा बोल्ड और फैशनेबल दिखना चाहती हैं, तो फरी बूट्स जरूर ट्राई करें। पैंट्स के साथ ये कैजुअल-कूल लुक देते हैं, जबकि स्कर्ट्स और ड्रेसेस के साथ पहनने पर रोमांटिक और सुपर-शीक अंदाज सामने आता है। नी-हाई फरी बूट्स हों या हील वाले ऑप्शन, दोनों ही विंटर फैशन में खास जगह रखते हैं। अगर आपको ज्यादा कम्फर्ट चाहिए, तो फ्लैट वर्जन या एंकल-लेंथ फरी बूट्स भी बेहतरीन चॉइस हैं, जिन्हें आप रोजाना पहन सकती हैं।

फरी हील शूज (Picture Courtesy: Instagram) फरी हील शूज इस सीजन का सबसे बोल्ड और ग्लैमरस ट्रेंड माने जा रहे हैं। इन्हें आप स्टाइलिश पैटर्न वाले मोजों के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी अलग नजर आएगा। वहीं, अगर किसी पार्टी या ईवनिंग आउटिंग के लिए तैयार हो रही हैं, तो एलीगेंट आउटफिट्स के साथ फरी हील्स आपको एक स्टेटमेंट लुक देती हैं।